В Индии высказались о предстоящей встрече Путина и Трампа

В Индии высказались о предстоящей встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025

В Индии высказались о предстоящей встрече Путина и Трампа

Индия приветствует договоренность России и США о встрече лидеров двух стран на Аляске, которая может положить конец конфликту на Украине, заявил официальный... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T17:52:00+03:00

встреча путина и трампа — 2025

россия

украина

индия

владимир путин

дональд трамп

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг - РИА Новости. Индия приветствует договоренность России и США о встрече лидеров двух стран на Аляске, которая может положить конец конфликту на Украине, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Индия приветствует достигнутую между Соединенными Штатами и Российской Федерацией договоренность о проведении встречи на Аляске 15 августа 2025 года. Эта встреча обещает положить конец продолжающемуся конфликту в Украине и открыть перспективы для установления мира", - говорится в заявлении. В МИД Индии напомнили, что премьер-министр Нарендра Моди неоднократно заявлял, что "сейчас не время для войн". "Поэтому Индия одобряет предстоящую встречу на высшем уровне и готова поддержать эти усилия", - добавил официальный представитель ведомства.

