В Индии высказались о предстоящей встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
17:52 09.08.2025
В Индии высказались о предстоящей встрече Путина и Трампа
В Индии высказались о предстоящей встрече Путина и Трампа
встреча путина и трампа — 2025
россия
украина
индия
владимир путин
дональд трамп
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг - РИА Новости. Индия приветствует договоренность России и США о встрече лидеров двух стран на Аляске, которая может положить конец конфликту на Украине, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Индия приветствует достигнутую между Соединенными Штатами и Российской Федерацией договоренность о проведении встречи на Аляске 15 августа 2025 года. Эта встреча обещает положить конец продолжающемуся конфликту в Украине и открыть перспективы для установления мира", - говорится в заявлении. В МИД Индии напомнили, что премьер-министр Нарендра Моди неоднократно заявлял, что "сейчас не время для войн". "Поэтому Индия одобряет предстоящую встречу на высшем уровне и готова поддержать эти усилия", - добавил официальный представитель ведомства.
встреча путина и трампа — 2025, россия, украина, индия, владимир путин, дональд трамп
Встреча Путина и Трампа — 2025, Россия, Украина, Индия, Владимир Путин, Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг - РИА Новости. Индия приветствует договоренность России и США о встрече лидеров двух стран на Аляске, которая может положить конец конфликту на Украине, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Индия приветствует достигнутую между Соединенными Штатами и Российской Федерацией договоренность о проведении встречи на Аляске 15 августа 2025 года. Эта встреча обещает положить конец продолжающемуся конфликту в Украине и открыть перспективы для установления мира", - говорится в заявлении.
В МИД Индии напомнили, что премьер-министр Нарендра Моди неоднократно заявлял, что "сейчас не время для войн".
"Поэтому Индия одобряет предстоящую встречу на высшем уровне и готова поддержать эти усилия", - добавил официальный представитель ведомства.
