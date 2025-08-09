https://ria.ru/20250809/indiya-2034350996.html
В Индии высказались о предстоящей встрече Путина и Трампа
2025-08-09T17:52:00+03:00
встреча путина и трампа — 2025
россия
украина
индия
владимир путин
дональд трамп
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг - РИА Новости. Индия приветствует договоренность России и США о встрече лидеров двух стран на Аляске, которая может положить конец конфликту на Украине, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Индия приветствует достигнутую между Соединенными Штатами и Российской Федерацией договоренность о проведении встречи на Аляске 15 августа 2025 года. Эта встреча обещает положить конец продолжающемуся конфликту в Украине и открыть перспективы для установления мира", - говорится в заявлении. В МИД Индии напомнили, что премьер-министр Нарендра Моди неоднократно заявлял, что "сейчас не время для войн". "Поэтому Индия одобряет предстоящую встречу на высшем уровне и готова поддержать эти усилия", - добавил официальный представитель ведомства.
В Индии высказались о предстоящей встрече Путина и Трампа
