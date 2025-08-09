https://ria.ru/20250809/germaniya-2034334888.html

СМИ: Мерц столкнулся с критикой после приостановки поставок оружия Израилю

СМИ: Мерц столкнулся с критикой после приостановки поставок оружия Израилю

СМИ: Мерц столкнулся с критикой после приостановки поставок оружия Израилю

Ряд депутатов от Христианско-демократического союза (ХДС) Германии резко раскритиковали решение своего однопартийца Фридриха Мерца, занимающего пост канцлера...

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ряд депутатов от Христианско-демократического союза (ХДС) Германии резко раскритиковали решение своего однопартийца Фридриха Мерца, занимающего пост канцлера ФРГ, о приостановке выдачи разрешений на экспорт продукции военного назначения Израилю, сообщает немецкая газета Süddeustche Zeitung (SZ) со ссылкой на членов правления партии. В пятницу Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. "Решение федерального канцлера Фридриха Мерца (ХДС) прекратить поставки в Израиль продукции оборонного назначения, которые могут быть использованы в секторе Газа, вызвало решительные возражения в его партии", - говорится в материале. По словам одного из членов правления партии, канцлер подробно не проинформировал их об этих планах заранее, пишет издание. При этом сторонники Мерца перед его избранием на пост главы ХДС обещали, что он, в отличие от экс-канцлера Ангелы Меркель, не будет отдаляться от однопартийцев, отметил член правления. Согласно его прогнозу, "правительству может настать конец к Рождеству", если канцлер продолжит действовать в том же духе, отмечает SZ. Газета приводит мнение еще одного члена правления ХДС, который считает, что Мерцу просто повезло с тем, что бундестаг сейчас находится на летних каникулах, и однопартийцы не могут раскритиковать его решение на общем заседании фракции. По словам этого политика, некоторые депутаты опасаются, что Израиль может остановить важные поставки продукции оборонного назначения в Германию и ограничить обмен разведданными. В пятницу газета Bild сообщила, что решение по приостановке оборонного экспорта в Израиль было принято без ведома входящего в правящую коалицию Германии Христианско-социального союза (ХСС), что привело к серьезным разногласиям с партией ХДС. По информации издания, рабочая группа фракции ХДС/ХСС даже соберется на внеочередное онлайн-заседание по ближневосточному вопросу в воскресенье, несмотря на выходной день и летние отпуска. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".

