Во Франции увеличилось число правонарушений против христиан - РИА Новости, 09.08.2025
15:11 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/frantsiya-2034333991.html
Во Франции увеличилось число правонарушений против христиан
в мире
франция
христиане
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Количество правонарушений, целью которых были христиане, возросло за первые шесть месяцев 2025 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на телеграмму главы МВД Брюно Ретайо, разосланную префектам в преддверии Успения Пресвятой Богородицы. "Министр внутренних дел раскрывает, что число антихристианских актов возросло с начала года: "401 факт выявлен с января по июнь по сравнению с 354 за тот же период в 2024 году", - цитирует агентство текст телеграммы. В ней министр поручил правоохранителям и префектам на местах усилить охрану христианских религиозных мест. Он отдельно обращает внимание властей на службы, собрания, процессии и паломничества, традиционно связанные с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Министр в телеграмме подчеркнул, что уровень террористической угрозы остается высоким на фоне напряженной международной обстановки, в частности на Ближнем Востоке.
франция
Во Франции увеличилось число правонарушений против христиан

ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Количество правонарушений, целью которых были христиане, возросло за первые шесть месяцев 2025 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на телеграмму главы МВД Брюно Ретайо, разосланную префектам в преддверии Успения Пресвятой Богородицы.
"Министр внутренних дел раскрывает, что число антихристианских актов возросло с начала года: "401 факт выявлен с января по июнь по сравнению с 354 за тот же период в 2024 году", - цитирует агентство текст телеграммы.
В ней министр поручил правоохранителям и префектам на местах усилить охрану христианских религиозных мест. Он отдельно обращает внимание властей на службы, собрания, процессии и паломничества, традиционно связанные с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Министр в телеграмме подчеркнул, что уровень террористической угрозы остается высоким на фоне напряженной международной обстановки, в частности на Ближнем Востоке.
