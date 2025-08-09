https://ria.ru/20250809/forum-2034338410.html

Федорищев и глава Минспорта обсудили подготовку к спортивному форуму

Федорищев и глава Минспорта обсудили подготовку к спортивному форуму

САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта РФ Михаил Дегтярев обсудили подготовку к международному спортивному форуму "Россия - спортивная держава", который пройдет в регионе 5-7 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. "Текущую ситуацию в спорте и подготовку региона к проведению Международного форума "Россия - спортивная держава" Михаил Дегтярев и Вячеслав Федорищев обсудили в ходе двусторонней встречи. Идет активная подготовка не только спортивной, культурной программы, инфраструктуры - вместе со спортивной общественностью прорабатываются предложения региона для доклада в рамках совета при президенте РФ по спорту, который пройдет на полях форума", - говорится в сообщении правительства региона. Федорищев отметил, что будет лично докладывать главе Минспорта РФ о каждом предложении. "Уверен, что это поможет развитию нашего спорта", - сказал губернатор. Как отметил Дегтярев, на форум 5-7 ноября приглашаются делегации стран-партнеров, министры, президенты спортивных комитетов, великие спортсмены. Планируется провести сессии, посвященные развитию международного спорта, спортивной дипломатии. "Также пройдет совет по спорту при президенте, глава государства уже обозначил нам тему — развитие детско-юношеского спорта. Мы готовимся, поэтому убежден, что все пройдет на высшем уровне", - сказал глава Минспорта РФ. Дегтярев добавил, что регион хорошо проводит подготовку и все работы идут по графику. Кроме того, во время рабочей поездки в Самарскую область Дегтярев вручил заслуженным спортсменам почетные грамоты и благодарности министерства спорта РФ. Награждение прошло в самарском Дворце спорта имени Высоцкого. Глава Минспорта РФ также поздравил спортсменов с Днем физкультурника. "Я вас поздравляю с нашим праздником. В этот день вручим знаки к спортивным званиям, несколько поощрений, ведомственных наград. Это тоже становится доброй традиций в регионах — вас вот так поддержать. И хочу сказать - все это заслужено вами. Вы приложили огромные усилия к тому, чтобы достичь высоких спортивных результатов, прославить Самарскую область, Россию", - обратился Дегтярев к спортсменам. Глава области также наградил спортсменов почетными грамотами и благодарностями губернатора Самарской области. "Это большая честь, когда праздник во всей стране, а министр спорта, наш земляк, поздравляет вас. Уже год реализуется поддержанная министром наша программа дополнительной поддержки спорта "Мастер спорта". Вы для нас всех пример, вы наша гордость… Мы будем еще больше возможностей создавать инфраструктурно, а вы помогайте продвигать это важное и нужное движение - мы за чистый спорт, мы за красивый спорт, спорт, который объединяет все поколения", - сказал Федорищев.

