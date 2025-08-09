Рейтинг@Mail.ru
Федорищев и глава Минспорта обсудили подготовку к спортивному форуму - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/forum-2034338410.html
Федорищев и глава Минспорта обсудили подготовку к спортивному форуму
Федорищев и глава Минспорта обсудили подготовку к спортивному форуму - РИА Новости, 09.08.2025
Федорищев и глава Минспорта обсудили подготовку к спортивному форуму
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта РФ Михаил Дегтярев обсудили подготовку к международному спортивному форуму "Россия - спортивная РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T15:57:00+03:00
2025-08-09T15:57:00+03:00
самарская область
михаил дегтярев
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987377977_0:51:3054:1769_1920x0_80_0_0_817fe188329e76749dc5ed665e23b88b.jpg
САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта РФ Михаил Дегтярев обсудили подготовку к международному спортивному форуму "Россия - спортивная держава", который пройдет в регионе 5-7 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. "Текущую ситуацию в спорте и подготовку региона к проведению Международного форума "Россия - спортивная держава" Михаил Дегтярев и Вячеслав Федорищев обсудили в ходе двусторонней встречи. Идет активная подготовка не только спортивной, культурной программы, инфраструктуры - вместе со спортивной общественностью прорабатываются предложения региона для доклада в рамках совета при президенте РФ по спорту, который пройдет на полях форума", - говорится в сообщении правительства региона. Федорищев отметил, что будет лично докладывать главе Минспорта РФ о каждом предложении. "Уверен, что это поможет развитию нашего спорта", - сказал губернатор. Как отметил Дегтярев, на форум 5-7 ноября приглашаются делегации стран-партнеров, министры, президенты спортивных комитетов, великие спортсмены. Планируется провести сессии, посвященные развитию международного спорта, спортивной дипломатии. "Также пройдет совет по спорту при президенте, глава государства уже обозначил нам тему — развитие детско-юношеского спорта. Мы готовимся, поэтому убежден, что все пройдет на высшем уровне", - сказал глава Минспорта РФ. Дегтярев добавил, что регион хорошо проводит подготовку и все работы идут по графику. Кроме того, во время рабочей поездки в Самарскую область Дегтярев вручил заслуженным спортсменам почетные грамоты и благодарности министерства спорта РФ. Награждение прошло в самарском Дворце спорта имени Высоцкого. Глава Минспорта РФ также поздравил спортсменов с Днем физкультурника. "Я вас поздравляю с нашим праздником. В этот день вручим знаки к спортивным званиям, несколько поощрений, ведомственных наград. Это тоже становится доброй традиций в регионах — вас вот так поддержать. И хочу сказать - все это заслужено вами. Вы приложили огромные усилия к тому, чтобы достичь высоких спортивных результатов, прославить Самарскую область, Россию", - обратился Дегтярев к спортсменам. Глава области также наградил спортсменов почетными грамотами и благодарностями губернатора Самарской области. "Это большая честь, когда праздник во всей стране, а министр спорта, наш земляк, поздравляет вас. Уже год реализуется поддержанная министром наша программа дополнительной поддержки спорта "Мастер спорта". Вы для нас всех пример, вы наша гордость… Мы будем еще больше возможностей создавать инфраструктурно, а вы помогайте продвигать это важное и нужное движение - мы за чистый спорт, мы за красивый спорт, спорт, который объединяет все поколения", - сказал Федорищев.
https://ria.ru/20250801/fedorischev-2032903645.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987377977_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_f9ba01af06ea358e1aabbb1f20b92857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, михаил дегтярев, вячеслав федорищев
Самарская область, Михаил Дегтярев, Вячеслав Федорищев
Федорищев и глава Минспорта обсудили подготовку к спортивному форуму

Федорищев и глава Минспорта Дегтярев обсудили подготовку к спортивному форуму

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Федорищев
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта РФ Михаил Дегтярев обсудили подготовку к международному спортивному форуму "Россия - спортивная держава", который пройдет в регионе 5-7 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
"Текущую ситуацию в спорте и подготовку региона к проведению Международного форума "Россия - спортивная держава" Михаил Дегтярев и Вячеслав Федорищев обсудили в ходе двусторонней встречи. Идет активная подготовка не только спортивной, культурной программы, инфраструктуры - вместе со спортивной общественностью прорабатываются предложения региона для доклада в рамках совета при президенте РФ по спорту, который пройдет на полях форума", - говорится в сообщении правительства региона.
Федорищев отметил, что будет лично докладывать главе Минспорта РФ о каждом предложении. "Уверен, что это поможет развитию нашего спорта", - сказал губернатор.
Как отметил Дегтярев, на форум 5-7 ноября приглашаются делегации стран-партнеров, министры, президенты спортивных комитетов, великие спортсмены. Планируется провести сессии, посвященные развитию международного спорта, спортивной дипломатии. "Также пройдет совет по спорту при президенте, глава государства уже обозначил нам тему — развитие детско-юношеского спорта. Мы готовимся, поэтому убежден, что все пройдет на высшем уровне", - сказал глава Минспорта РФ. Дегтярев добавил, что регион хорошо проводит подготовку и все работы идут по графику.
Кроме того, во время рабочей поездки в Самарскую область Дегтярев вручил заслуженным спортсменам почетные грамоты и благодарности министерства спорта РФ. Награждение прошло в самарском Дворце спорта имени Высоцкого. Глава Минспорта РФ также поздравил спортсменов с Днем физкультурника.
"Я вас поздравляю с нашим праздником. В этот день вручим знаки к спортивным званиям, несколько поощрений, ведомственных наград. Это тоже становится доброй традиций в регионах — вас вот так поддержать. И хочу сказать - все это заслужено вами. Вы приложили огромные усилия к тому, чтобы достичь высоких спортивных результатов, прославить Самарскую область, Россию", - обратился Дегтярев к спортсменам.
Глава области также наградил спортсменов почетными грамотами и благодарностями губернатора Самарской области. "Это большая честь, когда праздник во всей стране, а министр спорта, наш земляк, поздравляет вас. Уже год реализуется поддержанная министром наша программа дополнительной поддержки спорта "Мастер спорта". Вы для нас всех пример, вы наша гордость… Мы будем еще больше возможностей создавать инфраструктурно, а вы помогайте продвигать это важное и нужное движение - мы за чистый спорт, мы за красивый спорт, спорт, который объединяет все поколения", - сказал Федорищев.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проводит заседание рабочей группы комиссии в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Федорищев впервые провел комиссию Госсовета по промышленности в ЛНР
1 августа, 18:57
 
Самарская областьМихаил ДегтяревВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала