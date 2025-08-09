https://ria.ru/20250809/evropa-2034343639.html
На Западе ответили на слова Орбана о саммите России и ЕС
На Западе ответили на слова Орбана о саммите России и ЕС
На Западе ответили на слова Орбана о саммите России и ЕС
Будущее Европы будут решать Россия и США, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Будущее Европы будут решать Россия и США, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он написал в соцсети Х."Здравый смысл Орбана встретит ожесточенное сопротивление. Европа теперь не может играть никакой роли в разрешении конфликта на континенте, и ее будущее будет решаться в Вашингтоне и Москве", — говорится в публикации.На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что настаивает на проведении саммита ЕС с Россией, иначе европейские страны окажутся второстепенными игроками в решении вопросов безопасности на континенте.Кроме того, политик положительно оценил новости о подготовке встречи между президентами России и США. По его мнению, прекращение огня на Украине и снятие санкций возможно только после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
