Ефимов: жилой квартал возведут в бывшей промзоне на севере Москвы

Ефимов: жилой квартал возведут в бывшей промзоне на севере Москвы - РИА Новости, 09.08.2025

Ефимов: жилой квартал возведут в бывшей промзоне на севере Москвы

Жилой квартал на 240 тысяч квадратных метров возведут по программе комплексного развития территорий (КРТ) в бывшей промзоне "Дегунино-Лихоборы" на севере... РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жилой квартал на 240 тысяч квадратных метров возведут по программе комплексного развития территорий (КРТ) в бывшей промзоне "Дегунино-Лихоборы" на севере Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что редевелопменту подлежат более 15 гектаров между Ильменским проездом и путями МЦД-3."Сейчас развитием этой территории занимается инвестор, с которым в 2023 году город заключил договор. К 2030-му на площадке построят современный жилой квартал, в том числе для реализации программы реновации, с социальной и деловой инфраструктурой. В итоге в районе будет создано около 2 тысяч дополнительных рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении указывается, что в том числе построят около 25 тысяч квадратных метров по программе реновации, что поможет обеспечить жильем около 500 москвичей.Еще в рамках КРТ возведут образовательный комплекс с детским садом на 350 мест и школой для 800 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и игровым залом, медицинский объект и еще два общественно-деловых центра на 74 тысячи "квадратов", подчеркивается в пресс-релизе.Как добавляется в нем, реорганизацией площадки занимается ООО "СЗ "Прометейсити".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что утвержден проект планировки части промзоны "Дегунино-Лихоборы".

