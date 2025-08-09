https://ria.ru/20250809/efimov-2034216432.html

Ефимов: в Москве возведут два здания для размещения районных судов

Ефимов: в Москве возведут два здания для размещения районных судов - РИА Новости, 09.08.2025

Ефимов: в Москве возведут два здания для размещения районных судов

09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Два новых здания для размещения четырех районных судов построят на юго-западе и юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице построят два здания общей площадью 56 тысяч квадратных метров, в которых разместятся Лефортовский, Таганский, Гагаринский и Хамовнический суды. Для этого город передаст застройщику земельные участки общей площадью около 4,2 гектара. Проекты реализуют за счет средств бюджета столицы в рамках Адресной инвестиционной программы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в зданиях будет все необходимые помещения для полноценной работы судов. Тут разместят залы судебных заседаний, кабинеты судей и сотрудников, архивы, а также помещения для посетителей.Для строительства здания Лефортовского и Таганского районных судов предоставят 1,4 гектара земли, расположенной в Таможенном проезде. Кроме того, в столице выделят участок около 2,8 гектара под комплекс для Гагаринского и Хамовнического судов, добавляется в пресс-релизе.В Лефортове здание суда возведут недалеко от станций метро "Площадь Ильича" и "Римская" а административное здание Хамовнического и Гагаринского судов появится рядом со станцией "Академическая" Калужско-Рижской линии метро, Верхние Котлы Московского центрального кольца и Крымской МЦК.

москва

2025

Новости

