Рейтинг@Mail.ru
В Кении не менее 25 человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/dtp-2034344764.html
В Кении не менее 25 человек погибли в ДТП с автобусом
В Кении не менее 25 человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 09.08.2025
В Кении не менее 25 человек погибли в ДТП с автобусом
По меньшей мере 25 человек, включая младенца, погибли в ДТП с автобусом на западе Кении, сообщает местная газета Daily Nation со ссылкой на представителя... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T16:50:00+03:00
2025-08-09T16:50:00+03:00
в мире
кения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034344210_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_60d27df8d099523bb72ffa0487d457f3.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. По меньшей мере 25 человек, включая младенца, погибли в ДТП с автобусом на западе Кении, сообщает местная газета Daily Nation со ссылкой на представителя дорожной полиции Питера Майну. "Двадцать пять человек погибли после того, как автобус с людьми, возвращавшимися с похорон, перевернулся... по пути от города Кисуму в Какамегу", - пишет издание. По словам очевидцев, водитель не вписался в поворот, из-за чего автобус вылетел с дороги и перевернулся. Как сообщает Daily Nation, среди погибших был восьмимесячный ребенок. Отмечается, что в результате аварии также были пострадавшие, они доставлены в больницу.
https://ria.ru/20250719/dtp-2030150249.html
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034344210_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f0931616c8b7d8ee18fa10ec6d78bf69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кения
В мире, Кения
В Кении не менее 25 человек погибли в ДТП с автобусом

На западе Кении перевернулся ехавший с похорон автобус, погибли 25 человек

© AP Photo / Brian OngoroНа месте ДТП с автобусом в Кисуму, Кения. 8 августа 2025
На месте ДТП с автобусом в Кисуму, Кения. 8 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Brian Ongoro
На месте ДТП с автобусом в Кисуму, Кения. 8 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. По меньшей мере 25 человек, включая младенца, погибли в ДТП с автобусом на западе Кении, сообщает местная газета Daily Nation со ссылкой на представителя дорожной полиции Питера Майну.
«
"Двадцать пять человек погибли после того, как автобус с людьми, возвращавшимися с похорон, перевернулся... по пути от города Кисуму в Какамегу", - пишет издание.
По словам очевидцев, водитель не вписался в поворот, из-за чего автобус вылетел с дороги и перевернулся.
Как сообщает Daily Nation, среди погибших был восьмимесячный ребенок. Отмечается, что в результате аварии также были пострадавшие, они доставлены в больницу.
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Число погибших в аварии с автобусом на юге Ирана превысило 20 человек
19 июля, 14:56
 
В миреКения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала