В Кении не менее 25 человек погибли в ДТП с автобусом

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. По меньшей мере 25 человек, включая младенца, погибли в ДТП с автобусом на западе Кении, сообщает местная газета Daily Nation со ссылкой на представителя дорожной полиции Питера Майну. "Двадцать пять человек погибли после того, как автобус с людьми, возвращавшимися с похорон, перевернулся... по пути от города Кисуму в Какамегу", - пишет издание. По словам очевидцев, водитель не вписался в поворот, из-за чего автобус вылетел с дороги и перевернулся. Как сообщает Daily Nation, среди погибших был восьмимесячный ребенок. Отмечается, что в результате аварии также были пострадавшие, они доставлены в больницу.

