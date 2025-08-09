Ереван и Баку договорились обнародовать текст мирного соглашения
Ереван и Баку договорились обнародовать текст мирного соглашения 11 августа
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
ЕРЕВАН, 9 авг - РИА Новости. Армения и Азербайджан договорились обнародовать текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения между двумя странами 11 августа, сообщает пресс-служба армянского МИД.
Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами.
"В соответствии с достигнутой с Азербайджаном договоренностью, текст парафированного соглашения будет опубликован вечером 11 августа", - говорится в сообщении МИД Армении.