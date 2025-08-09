Рейтинг@Mail.ru
Ереван и Баку договорились обнародовать текст мирного соглашения
07:49 09.08.2025 (обновлено: 09:22 09.08.2025)
Ереван и Баку договорились обнародовать текст мирного соглашения
Ереван и Баку договорились обнародовать текст мирного соглашения
в мире
армения
азербайджан
вашингтон (штат)
никол пашинян
дональд трамп
ильхам алиев
ереван
ЕРЕВАН, 9 авг - РИА Новости. Армения и Азербайджан договорились обнародовать текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения между двумя странами 11 августа, сообщает пресс-служба армянского МИД. Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами. "В соответствии с достигнутой с Азербайджаном договоренностью, текст парафированного соглашения будет опубликован вечером 11 августа", - говорится в сообщении МИД Армении.
в мире, армения, азербайджан, вашингтон (штат), никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев, ереван
В мире, Армения, Азербайджан, Вашингтон (штат), Никол Пашинян, Дональд Трамп, Ильхам Алиев, Ереван
ЕРЕВАН, 9 авг - РИА Новости. Армения и Азербайджан договорились обнародовать текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения между двумя странами 11 августа, сообщает пресс-служба армянского МИД.
Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами.
"В соответствии с достигнутой с Азербайджаном договоренностью, текст парафированного соглашения будет опубликован вечером 11 августа", - говорится в сообщении МИД Армении.
Армения опубликовала текст декларации, подписанной в Вашингтоне
Вчера, 01:22
 
