Глава РФПИ назвал Аляску идеальным местом для саммита России и США - РИА Новости, 09.08.2025
05:16 09.08.2025
Глава РФПИ назвал Аляску идеальным местом для саммита России и США
Глава РФПИ назвал Аляску идеальным местом для саммита России и США
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х назвал Аляску идеальным местом для исторического саммита лидеров РФ и США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча. "Исторический саммит на Аляске 15 августа. Идеальное место: США и Россия находятся всего в 3,8 километра друг от друга, между островами Диомида, разделёнными международной линией перемены дат. Давайте мирно перейдём из вчерашнего дня в завтрашний", - написал Дмитриев.
Глава РФПИ назвал Аляску идеальным местом для саммита России и США

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х назвал Аляску идеальным местом для исторического саммита лидеров РФ и США.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.
"Исторический саммит на Аляске 15 августа. Идеальное место: США и Россия находятся всего в 3,8 километра друг от друга, между островами Диомида, разделёнными международной линией перемены дат. Давайте мирно перейдём из вчерашнего дня в завтрашний", - написал Дмитриев.
"Россия права": в США выступили с требованием по встрече Путина и Трампа
"Россия права": в США выступили с требованием по встрече Путина и Трампа
04:06
 
