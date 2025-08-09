https://ria.ru/20250809/diplomatiya-2034267890.html
Трампу передали приглашение посетить Россию, заявил Ушаков
Трампу передали приглашение посетить Россию, заявил Ушаков
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа пригласили в Россию на возможную будущую встречу с Владимиром Путиным, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Ранее в субботу хозяин Белого дома заявил, что саммит с президентом России состоится в пятницу на Аляске. Представитель Кремля подтвердил эту информацию."Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", — сказал Ушаков.
