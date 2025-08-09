https://ria.ru/20250809/diplomatiya-2034267890.html

Трампу передали приглашение посетить Россию, заявил Ушаков

Трампу передали приглашение посетить Россию, заявил Ушаков - РИА Новости, 09.08.2025

Трампу передали приглашение посетить Россию, заявил Ушаков

Президента США Дональда Трампа пригласили в Россию на возможную будущую встречу с Владимиром Путиным, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T01:50:00+03:00

2025-08-09T01:50:00+03:00

2025-08-09T02:29:00+03:00

в мире

сша

аляска

россия

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152475/27/1524752770_0:358:3004:2048_1920x0_80_0_0_657fded0c710014527c02e26b09c858e.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа пригласили в Россию на возможную будущую встречу с Владимиром Путиным, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Ранее в субботу хозяин Белого дома заявил, что саммит с президентом России состоится в пятницу на Аляске. Представитель Кремля подтвердил эту информацию."Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", — сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250809/alyaska-2034267324.html

сша

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, аляска, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков