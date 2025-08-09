Рейтинг@Mail.ru
Трампу передали приглашение посетить Россию, заявил Ушаков - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 09.08.2025 (обновлено: 02:29 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/diplomatiya-2034267890.html
Трампу передали приглашение посетить Россию, заявил Ушаков
Трампу передали приглашение посетить Россию, заявил Ушаков - РИА Новости, 09.08.2025
Трампу передали приглашение посетить Россию, заявил Ушаков
Президента США Дональда Трампа пригласили в Россию на возможную будущую встречу с Владимиром Путиным, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T01:50:00+03:00
2025-08-09T02:29:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152475/27/1524752770_0:358:3004:2048_1920x0_80_0_0_657fded0c710014527c02e26b09c858e.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа пригласили в Россию на возможную будущую встречу с Владимиром Путиным, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Ранее в субботу хозяин Белого дома заявил, что саммит с президентом России состоится в пятницу на Аляске. Представитель Кремля подтвердил эту информацию."Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", — сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250809/alyaska-2034267324.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152475/27/1524752770_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_33cb60b927ad0b0a6a5b8b52b873a097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аляска, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, США, Аляска, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Трампу передали приглашение посетить Россию, заявил Ушаков

Ушаков: Москва ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет в России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа пригласили в Россию на возможную будущую встречу с Владимиром Путиным, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ранее в субботу хозяин Белого дома заявил, что саммит с президентом России состоится в пятницу на Аляске. Представитель Кремля подтвердил эту информацию.
"Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", — сказал Ушаков.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске
01:43
 
В миреСШААляскаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала