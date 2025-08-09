Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, какие темы обсудят Путин и Трамп во время встречи - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:34 09.08.2025 (обновлено: 02:17 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/diplomatiya-2034266280.html
Ушаков рассказал, какие темы обсудят Путин и Трамп во время встречи
Ушаков рассказал, какие темы обсудят Путин и Трамп во время встречи - РИА Новости, 09.08.2025
Ушаков рассказал, какие темы обсудят Путин и Трамп во время встречи
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T01:34:00+03:00
2025-08-09T02:17:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_0:867:2047:2018_1920x0_80_0_0_a89cc845de51966313bf68ad37ad2cf9.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Он отметил, что в этом американском штате, а также в Арктике пересекаются экономические интересы двух государств и существует возможность реализации различных проектов."Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", — уточнил Ушаков.
https://ria.ru/20250808/tramp-2034256642.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_221:703:2014:2048_1920x0_80_0_0_f19c1c48c5f68c23aa5a533897fdb2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа — 2025
Ушаков рассказал, какие темы обсудят Путин и Трамп во время встречи

Ушаков заявил, что Путин и Трамп обсудят урегулирование на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он отметил, что в этом американском штате, а также в Арктике пересекаются экономические интересы двух государств и существует возможность реализации различных проектов.
"Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", — уточнил Ушаков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Трамп заявил о возможном обмене территориями между Россией и Украиной
Вчера, 23:29
 
В миреАляскаРоссияСШАВладимир ПутинЮрий УшаковДональд ТрампВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала