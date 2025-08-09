https://ria.ru/20250809/diplomatiya-2034266280.html

Ушаков рассказал, какие темы обсудят Путин и Трамп во время встречи

Ушаков рассказал, какие темы обсудят Путин и Трамп во время встречи - РИА Новости, 09.08.2025

Ушаков рассказал, какие темы обсудят Путин и Трамп во время встречи

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Он отметил, что в этом американском штате, а также в Арктике пересекаются экономические интересы двух государств и существует возможность реализации различных проектов."Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", — уточнил Ушаков.

