Ушаков рассказал, какие темы обсудят Путин и Трамп во время встречи

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Он отметил, что в этом американском штате, а также в Арктике пересекаются экономические интересы двух государств и существует возможность реализации различных проектов."Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", — уточнил Ушаков.
