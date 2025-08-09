https://ria.ru/20250809/deklaratsiya-2034361238.html
Рахмон поздравил Алиева и Пашиняна с подписанием декларации
Рахмон поздравил Алиева и Пашиняна с подписанием декларации - РИА Новости, 09.08.2025
Рахмон поздравил Алиева и Пашиняна с подписанием декларации
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграммы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну
ДУШАНБЕ, 9 авг – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграммы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сообщает пресс-служба главы государства. "Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграммы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в которой поздравил их с подписанием Совместной декларации", - говорится в сообщении. В телеграмме говорится, что декларация открывает путь к прочному миру между двумя странами. Президент Таджикистана подчеркнул важность мирного диалога как единственного способа урегулирования конфликтов. "Договорённости станут основой для развития добрососедских отношений, укрепления стабильности и безопасности на Кавказе и расширения межрегионального сотрудничеств", - отметил Рахмон.
Рахмон поздравил Алиева и Пашиняна с подписанием декларации
