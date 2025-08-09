Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах четверо детей пострадали при пожаре
11:40 09.08.2025
В Чебоксарах четверо детей пострадали при пожаре
Четверо детей в тяжелом состоянии, пострадавшие при пожаре в Чебоксарах, доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета... РИА Новости, 09.08.2025
происшествия
россия
чебоксары
алексей кузнецов
михаил мурашко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четверо детей в тяжелом состоянии, пострадавшие при пожаре в Чебоксарах, доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), дорогу они перенесли удовлетворительно, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По данным МВД Чувашии, 8 августа около 17.30 в полицию поступило сообщение о происшествии на Марпосадском шоссе, где во время движения загорелся прицеп автомашины ВАЗ-21102. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. "Четверо детей в тяжелом состоянии, накануне пострадавшие при пожаре в Чебоксарах, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко доставлены на лечение в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. Дорогу они перенесли удовлетворительно. Еще один пострадавший ребенок продолжает получать лечение в больнице Чебоксар, его состояние удовлетворительное. Взрослому пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь", - рассказал Кузнецов. Он добавил, что оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
происшествия, россия, чебоксары, алексей кузнецов, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Алексей Кузнецов, Михаил Мурашко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четверо детей в тяжелом состоянии, пострадавшие при пожаре в Чебоксарах, доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), дорогу они перенесли удовлетворительно, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По данным МВД Чувашии, 8 августа около 17.30 в полицию поступило сообщение о происшествии на Марпосадском шоссе, где во время движения загорелся прицеп автомашины ВАЗ-21102. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС.
"Четверо детей в тяжелом состоянии, накануне пострадавшие при пожаре в Чебоксарах, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко доставлены на лечение в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. Дорогу они перенесли удовлетворительно. Еще один пострадавший ребенок продолжает получать лечение в больнице Чебоксар, его состояние удовлетворительное. Взрослому пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь", - рассказал Кузнецов.
Он добавил, что оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
