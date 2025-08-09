https://ria.ru/20250809/cheboksary-2034313027.html

В Чебоксарах четверо детей пострадали при пожаре

В Чебоксарах четверо детей пострадали при пожаре - РИА Новости, 09.08.2025

В Чебоксарах четверо детей пострадали при пожаре

Четверо детей в тяжелом состоянии, пострадавшие при пожаре в Чебоксарах, доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T11:40:00+03:00

2025-08-09T11:40:00+03:00

2025-08-09T11:40:00+03:00

происшествия

россия

чебоксары

алексей кузнецов

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четверо детей в тяжелом состоянии, пострадавшие при пожаре в Чебоксарах, доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), дорогу они перенесли удовлетворительно, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По данным МВД Чувашии, 8 августа около 17.30 в полицию поступило сообщение о происшествии на Марпосадском шоссе, где во время движения загорелся прицеп автомашины ВАЗ-21102. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. "Четверо детей в тяжелом состоянии, накануне пострадавшие при пожаре в Чебоксарах, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко доставлены на лечение в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. Дорогу они перенесли удовлетворительно. Еще один пострадавший ребенок продолжает получать лечение в больнице Чебоксар, его состояние удовлетворительное. Взрослому пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь", - рассказал Кузнецов. Он добавил, что оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

https://ria.ru/20250809/peterburg-2034309230.html

россия

чебоксары

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, чебоксары, алексей кузнецов, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)