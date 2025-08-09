https://ria.ru/20250809/cheboksary-2034313027.html
В Чебоксарах четверо детей пострадали при пожаре
В Чебоксарах четверо детей пострадали при пожаре - РИА Новости, 09.08.2025
В Чебоксарах четверо детей пострадали при пожаре
Четверо детей в тяжелом состоянии, пострадавшие при пожаре в Чебоксарах, доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T11:40:00+03:00
2025-08-09T11:40:00+03:00
2025-08-09T11:40:00+03:00
происшествия
россия
чебоксары
алексей кузнецов
михаил мурашко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четверо детей в тяжелом состоянии, пострадавшие при пожаре в Чебоксарах, доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), дорогу они перенесли удовлетворительно, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По данным МВД Чувашии, 8 августа около 17.30 в полицию поступило сообщение о происшествии на Марпосадском шоссе, где во время движения загорелся прицеп автомашины ВАЗ-21102. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. "Четверо детей в тяжелом состоянии, накануне пострадавшие при пожаре в Чебоксарах, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко доставлены на лечение в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. Дорогу они перенесли удовлетворительно. Еще один пострадавший ребенок продолжает получать лечение в больнице Чебоксар, его состояние удовлетворительное. Взрослому пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь", - рассказал Кузнецов. Он добавил, что оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
https://ria.ru/20250809/peterburg-2034309230.html
россия
чебоксары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чебоксары, алексей кузнецов, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Алексей Кузнецов, Михаил Мурашко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чебоксарах четверо детей пострадали при пожаре
В Чебоксарах госпитализировали четверых детей в ожоговый центр после пожара