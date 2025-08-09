https://ria.ru/20250809/brazilija-2034370151.html
Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США, пишет FT
Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США, пишет FT - РИА Новости, 09.08.2025
Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США, пишет FT
Бразилия опасается введения дополнительных пошлин со стороны США из-за того, что покупает топливо у России, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T21:27:00+03:00
2025-08-09T21:27:00+03:00
2025-08-09T21:27:00+03:00
в мире
сша
индия
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Бразилия опасается введения дополнительных пошлин со стороны США из-за того, что покупает топливо у России, пишет газета Financial Times. "Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США из-за закупок российского дизельного топлива", - говорится в заголовке издания. По данным издания, бразильские политики и бизнес-лидеры считают, что их страна может следующей после Индии столкнуться с дополнительными пошлинами. "Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией", - приводит издание слова бразильского сенатора Карлуса Виана. В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
https://ria.ru/20250806/briks-2033815538.html
сша
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, россия, дональд трамп
В мире, США, Индия, Россия, Дональд Трамп
Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США, пишет FT
FT: Бразилия опасается дополнительных пошлин США из-за покупки топлива у России