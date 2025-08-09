https://ria.ru/20250809/brazilija-2034345755.html
В Бразилии автобус столкнулся с грузовиком, погибли 11 человек
В Бразилии автобус столкнулся с грузовиком, погибли 11 человек
При столкновении грузовика и автобуса в штате Мату-Гросу в центральной части Бразилии погибли 11 человек, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 09.08.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг — РИА Новости. При столкновении грузовика и автобуса в штате Мату-Гросу в центральной части Бразилии погибли 11 человек, сообщил новостной портал G1. "Столкновение грузовика и междугороднего автобуса привело к гибели 11 человек, 46 ранены", — указано в материале. Двенадцать пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте работают различные службы.
