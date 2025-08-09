Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии автобус столкнулся с грузовиком, погибли 11 человек
16:59 09.08.2025 (обновлено: 17:32 09.08.2025)
В Бразилии автобус столкнулся с грузовиком, погибли 11 человек
В Бразилии автобус столкнулся с грузовиком, погибли 11 человек
При столкновении грузовика и автобуса в штате Мату-Гросу в центральной части Бразилии погибли 11 человек, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 09.08.2025
в мире
бразилия
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг — РИА Новости. При столкновении грузовика и автобуса в штате Мату-Гросу в центральной части Бразилии погибли 11 человек, сообщил новостной портал G1. "Столкновение грузовика и междугороднего автобуса привело к гибели 11 человек, 46 ранены", — указано в материале. Двенадцать пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте работают различные службы.
в мире, бразилия
В мире, Бразилия
В Бразилии автобус столкнулся с грузовиком, погибли 11 человек

В ДТП с автобусом и грузовиком в Бразилии 11 человек погибли и 46 пострадали

© Фото : соцсетиНа месте ДТП с автобусом в штате Мату-Гросу, Бразилия. 9 августа 2025
На месте ДТП с автобусом в штате Мату-Гросу, Бразилия. 9 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : соцсети
На месте ДТП с автобусом в штате Мату-Гросу, Бразилия. 9 августа 2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг — РИА Новости. При столкновении грузовика и автобуса в штате Мату-Гросу в центральной части Бразилии погибли 11 человек, сообщил новостной портал G1.
«
"Столкновение грузовика и междугороднего автобуса привело к гибели 11 человек, 46 ранены", — указано в материале.
Двенадцать пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
На месте работают различные службы.
