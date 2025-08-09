Рейтинг@Mail.ru
Купола четырех звонниц отремонтируют в Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:30 09.08.2025 (обновлено: 12:17 13.08.2025)
https://ria.ru/20250809/biryukov-2034574288.html
Купола четырех звонниц отремонтируют в Храме Христа Спасителя в Москве
Купола четырех звонниц отремонтируют в Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 13.08.2025
Купола четырех звонниц отремонтируют в Храме Христа Спасителя в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту куполов четырех звонниц Храма Христа Спасителя в центре столицы, сообщил журналистам заместитель РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-09T13:30:00+03:00
2025-08-13T12:17:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
россия
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601946561_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af40243f088277f64a76820d86ae0575.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту куполов четырех звонниц Храма Христа Спасителя в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Купола звонниц главного храма страны не ремонтировались более 25 лет, в этом году полностью обновим конструкции и установим новое покрытие из металлических листов, скрепленных замковым способом. Для организации высотных работ на четырех звонницах возведены строительные леса общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Их закрыли баннерами для сохранения облика здания и обеспечения безопасности посетителей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что уже завершен демонтаж покрытий куполов общей площадью почти 1,9 тысячи "квадратов" и наверший - декоративных элементов, украшающих их вершины. "Проведен ремонт металлической обрешетки куполов, выполнена грунтовка и обработка специальными гидрофобными и антикоррозийными составами. Сейчас проводится подготовка к установке новых покрытий, параллельно ведется изготовление новых наверший. В ближайшее время начнем работы на главном куполе храма, ремонтно-реставрационные мероприятия проводим и на пятой колокольне - надвратной, расположенной над входом в нижний храм", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее был проведен капитальный ремонт фасадов самого большого православного храма России. В 2023 году обновили южную, а в 2024 - северную, восточную и западную стороны сооружения, смотровые площадки и звонницы. Общая площадь отремонтированных фасадов превысила 13,2 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20250811/moskva-2034572914.html
https://ria.ru/20250811/moskva-2034572590.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601946561_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ebe4cfa9b52be1fc327c4307bb8788bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Петр Бирюков
Купола четырех звонниц отремонтируют в Храме Христа Спасителя в Москве

Бирюков: купола четырех звонниц отремонтируют в Храме Христа Спасителя в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту куполов четырех звонниц Храма Христа Спасителя в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Купола звонниц главного храма страны не ремонтировались более 25 лет, в этом году полностью обновим конструкции и установим новое покрытие из металлических листов, скрепленных замковым способом. Для организации высотных работ на четырех звонницах возведены строительные леса общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Их закрыли баннерами для сохранения облика здания и обеспечения безопасности посетителей", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Благоустройство более 100 улиц проведут в центре Москвы
11 августа, 13:26
Заместитель мэра пояснил, что уже завершен демонтаж покрытий куполов общей площадью почти 1,9 тысячи "квадратов" и наверший - декоративных элементов, украшающих их вершины.
"Проведен ремонт металлической обрешетки куполов, выполнена грунтовка и обработка специальными гидрофобными и антикоррозийными составами. Сейчас проводится подготовка к установке новых покрытий, параллельно ведется изготовление новых наверший. В ближайшее время начнем работы на главном куполе храма, ремонтно-реставрационные мероприятия проводим и на пятой колокольне - надвратной, расположенной над входом в нижний храм", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее был проведен капитальный ремонт фасадов самого большого православного храма России. В 2023 году обновили южную, а в 2024 - северную, восточную и западную стороны сооружения, смотровые площадки и звонницы. Общая площадь отремонтированных фасадов превысила 13,2 тысячи квадратных метров.
Новоарбатский мост в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Москве стартовал капремонт левобережной эстакады Новоарбатского моста
11 августа, 13:25
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссияПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала