Купола четырех звонниц отремонтируют в Храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту куполов четырех звонниц Храма Христа Спасителя в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Купола звонниц главного храма страны не ремонтировались более 25 лет, в этом году полностью обновим конструкции и установим новое покрытие из металлических листов, скрепленных замковым способом. Для организации высотных работ на четырех звонницах возведены строительные леса общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Их закрыли баннерами для сохранения облика здания и обеспечения безопасности посетителей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что уже завершен демонтаж покрытий куполов общей площадью почти 1,9 тысячи "квадратов" и наверший - декоративных элементов, украшающих их вершины. "Проведен ремонт металлической обрешетки куполов, выполнена грунтовка и обработка специальными гидрофобными и антикоррозийными составами. Сейчас проводится подготовка к установке новых покрытий, параллельно ведется изготовление новых наверший. В ближайшее время начнем работы на главном куполе храма, ремонтно-реставрационные мероприятия проводим и на пятой колокольне - надвратной, расположенной над входом в нижний храм", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее был проведен капитальный ремонт фасадов самого большого православного храма России. В 2023 году обновили южную, а в 2024 - северную, восточную и западную стороны сооружения, смотровые площадки и звонницы. Общая площадь отремонтированных фасадов превысила 13,2 тысячи квадратных метров.

