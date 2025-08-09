Рейтинг@Mail.ru
14:07 09.08.2025 (обновлено: 14:22 09.08.2025)
Белоусов назвал одну из приоритетных задач Балтийского флота
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Наращивание возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения беспилотников является одной из приоритетных задач Балтийского флота, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Как сообщили в Минобороны РФ, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. В ходе рабочей поездки Белоусов заслушал доклады командования флота о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе. "Наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения атак беспилотных аппаратов является одной из приоритетных задач", - отметил министр обороны РФ. В завершение работы глава российского военного ведомства провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Большой десантный корабль Калининград в гавани Балтийска - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота
БезопасностьАндрей БелоусовКалининградская областьРоссия
 
 
