Белоусов назвал одну из приоритетных задач Балтийского флота

безопасность

андрей белоусов

калининградская область

россия

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Наращивание возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения беспилотников является одной из приоритетных задач Балтийского флота, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Как сообщили в Минобороны РФ, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. В ходе рабочей поездки Белоусов заслушал доклады командования флота о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе. "Наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения атак беспилотных аппаратов является одной из приоритетных задач", - отметил министр обороны РФ. В завершение работы глава российского военного ведомства провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений.

