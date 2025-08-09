https://ria.ru/20250809/belousov-2034326832.html
Белоусов назвал одну из приоритетных задач Балтийского флота
Белоусов назвал одну из приоритетных задач Балтийского флота - РИА Новости, 09.08.2025
Белоусов назвал одну из приоритетных задач Балтийского флота
Наращивание возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения беспилотников является одной из приоритетных задач Балтийского флота, заявил министр... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T14:07:00+03:00
2025-08-09T14:07:00+03:00
2025-08-09T14:22:00+03:00
безопасность
андрей белоусов
калининградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500569_0:74:3055:1792_1920x0_80_0_0_bac1489884d8eb7001b17f2e4ed24ea0.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Наращивание возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения беспилотников является одной из приоритетных задач Балтийского флота, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Как сообщили в Минобороны РФ, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. В ходе рабочей поездки Белоусов заслушал доклады командования флота о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе. "Наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения атак беспилотных аппаратов является одной из приоритетных задач", - отметил министр обороны РФ. В завершение работы глава российского военного ведомства провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений.
https://ria.ru/20250809/flot-2034326498.html
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500569_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_5f5a31a460e491c4bd7df9077eacdbe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, андрей белоусов, калининградская область, россия
Безопасность, Андрей Белоусов, Калининградская область, Россия
Белоусов назвал одну из приоритетных задач Балтийского флота
Белоусов: улучшение системы БПЛА одна из приоритетных задач Балтийского флота