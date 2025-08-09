https://ria.ru/20250809/belgorod-2034359333.html

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 09.08.2025

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные в субботу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным,... РИА Новости, 09.08.2025

БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Украинские военные в субботу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В посёлке Малиновка Белгородского района на территорию домовладения с беспилотника сброшены взрывные устройства — повреждены две надворные постройки. В хуторе Церковный дрон ударил по сельхозпредприятию — в одном из помещений повреждена кровля. В селе Нечаевка после прилёта снаряда выбиты окна в частном доме", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе от удара дрона в селе Головчино повреждена линия электропередачи, в селе Замостье в результате атаки FPV-дрона повреждены два частных домовладения. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа социальный объект атакован дроном, в посёлке Уразово Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения, в селе Казинка дрон атаковал коммерческий объект, уточнил губернатор. "В посёлке Борисовка Борисовского района вследствие детонации дрона после подворового обхода выявлены повреждения в трёх частных домах... В селе Берёзовка беспилотник атаковал частный дом — пробита кровля. В посёлке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно", - сообщил губернатор.

белгородская область

2025

