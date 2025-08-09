Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 09.08.2025
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Украинские военные в субботу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В посёлке Малиновка Белгородского района на территорию домовладения с беспилотника сброшены взрывные устройства — повреждены две надворные постройки. В хуторе Церковный дрон ударил по сельхозпредприятию — в одном из помещений повреждена кровля. В селе Нечаевка после прилёта снаряда выбиты окна в частном доме", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе от удара дрона в селе Головчино повреждена линия электропередачи, в селе Замостье в результате атаки FPV-дрона повреждены два частных домовладения. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа социальный объект атакован дроном, в посёлке Уразово Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения, в селе Казинка дрон атаковал коммерческий объект, уточнил губернатор. "В посёлке Борисовка Борисовского района вследствие детонации дрона после подворового обхода выявлены повреждения в трёх частных домах... В селе Берёзовка беспилотник атаковал частный дом — пробита кровля. В посёлке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно", - сообщил губернатор.
белгородская область
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Украинские военные в субботу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В посёлке Малиновка Белгородского района на территорию домовладения с беспилотника сброшены взрывные устройства — повреждены две надворные постройки. В хуторе Церковный дрон ударил по сельхозпредприятию — в одном из помещений повреждена кровля. В селе Нечаевка после прилёта снаряда выбиты окна в частном доме", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Грайворонском округе от удара дрона в селе Головчино повреждена линия электропередачи, в селе Замостье в результате атаки FPV-дрона повреждены два частных домовладения. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа социальный объект атакован дроном, в посёлке Уразово Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения, в селе Казинка дрон атаковал коммерческий объект, уточнил губернатор.
"В посёлке Борисовка Борисовского района вследствие детонации дрона после подворового обхода выявлены повреждения в трёх частных домах... В селе Берёзовка беспилотник атаковал частный дом — пробита кровля. В посёлке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно", - сообщил губернатор.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.08.2025
Вчера, 17:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
