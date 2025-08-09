Рейтинг@Mail.ru
Беглов: День окончания Ленинградской битвы впервые отмечается официально
15:13 09.08.2025
Беглов: День окончания Ленинградской битвы впервые отмечается официально
Беглов: День окончания Ленинградской битвы впервые отмечается официально
Санкт-Петербург впервые отмечает День окончания Ленинградской битвы как официальный День воинской славы России, сообщает пресс-служба правительства региона.
2025-08-09T15:13:00+03:00
2025-08-09T15:13:00+03:00
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург впервые отмечает День окончания Ленинградской битвы как официальный День воинской славы России, сообщает пресс-служба правительства региона. "В этом году дата окончания Ленинградской битвы впервые отмечается как официальный День воинской славы России. Мы благодарны президенту Владимиру Путину, который поддержал инициативу наших ветеранов о присвоении Дню окончания Ленинградской битвы такого статуса. Это большой вклад в сохранение исторической памяти", — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в Петербурге продолжается работа над созданием нового мемориала на Пулковских высотах в память об участниках Ленинградской битвы. Комплекс, проект которого одобрил глава государства, возведут на месте, где проходила линия фронта. В честь 81-й годовщины окончания Ленинградской битвы на площади Победы в субботу состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Ее участники почтили память павших минутой молчания. Цветы возложили полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов, председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", Почетный гражданин Санкт‑Петербурга Елена Тихомирова и другие. Память защитников Ленинграда также почтили члены городского правительства, депутаты Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга, делегации Ленинградского военного округа и Северо-Западного округа войск национальной гвардии, ветераны, блокадники, участники специальной военной операции, молодежь. Ранее Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень дней воинской славы: 9 августа официально признано памятной датой в честь победы в Ленинградской битве. В день окончания Ленинградской битвы в Петербурге традиционно возлагают цветы и венки к памятникам героям Великой Отечественной войны и воинским захоронениям. Будет дан памятный выстрел из пушки Петропавловской крепости. В пресс-службе напомнили, что Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года. В результате оборонительных и наступательных операций советских войск на северо-западном стратегическом направлении 18 января 1943 года была прорвана, а 27 января 1944 года полностью снята блокада Ленинграда. Летом 1944 года в ходе последнего этапа Ленинградской битвы – наступательной Выборгско-Петрозаводской операции войска Ленинградского и Карельского фронтов, Ладожской и Онежской военных флотилий нанесли поражение войскам противника, оборонявшимся на Карельском перешейке и в Южной Карелии. Советские войска под Ленинградом оттянули на себя около 20% немецких войск на восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника. Германское командование не могло перебрасывать из-под Ленинграда крупные силы на другие участки фронта — под Москву, Сталинград, Курск. Свыше 350 тысяч воинов Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Мемориал в честь Ленинградской битвы планируется возвести на точке, где в 1941-1943 годах проходила линия фронта. Проект, победивший на архитектурном конкурсе, в январе 2025 года одобрил президент России, уточнили в пресс-службе. Центр комплекса будет расположен на безымянной высоте, возвышающейся над ландшафтом почти на десять метров. 23 сентября 1941 года части 5-й дивизии народного ополчения в составе 42-й армии Ленинградского фронта отразили здесь последнее крупное наступление врага. Рядом находятся могилы павших советских воинов – красноармейцев, краснофлотцев и ополченцев. Парк площадью 17 гектаров будет состоять из шести Аллей славы – по числу фронтов, в разное время принимавших участие в Ленинградской битве. Мемориал будет хорошо просматриваться с федеральных трасс и с самолетов, заходящих на взлет и посадку в аэропорту Пулково.
Беглов: День окончания Ленинградской битвы впервые отмечается официально

Беглов: День окончания Ленинградской битвы отмечается как День воинской славы

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург впервые отмечает День окончания Ленинградской битвы как официальный День воинской славы России, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В этом году дата окончания Ленинградской битвы впервые отмечается как официальный День воинской славы России. Мы благодарны президенту Владимиру Путину, который поддержал инициативу наших ветеранов о присвоении Дню окончания Ленинградской битвы такого статуса. Это большой вклад в сохранение исторической памяти", — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в Петербурге продолжается работа над созданием нового мемориала на Пулковских высотах в память об участниках Ленинградской битвы. Комплекс, проект которого одобрил глава государства, возведут на месте, где проходила линия фронта.
В честь 81-й годовщины окончания Ленинградской битвы на площади Победы в субботу состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Ее участники почтили память павших минутой молчания.
Цветы возложили полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов, председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", Почетный гражданин Санкт‑Петербурга Елена Тихомирова и другие.
Память защитников Ленинграда также почтили члены городского правительства, депутаты Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга, делегации Ленинградского военного округа и Северо-Западного округа войск национальной гвардии, ветераны, блокадники, участники специальной военной операции, молодежь.
Ранее Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень дней воинской славы: 9 августа официально признано памятной датой в честь победы в Ленинградской битве.
В день окончания Ленинградской битвы в Петербурге традиционно возлагают цветы и венки к памятникам героям Великой Отечественной войны и воинским захоронениям. Будет дан памятный выстрел из пушки Петропавловской крепости.
В пресс-службе напомнили, что Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года. В результате оборонительных и наступательных операций советских войск на северо-западном стратегическом направлении 18 января 1943 года была прорвана, а 27 января 1944 года полностью снята блокада Ленинграда.
Летом 1944 года в ходе последнего этапа Ленинградской битвы – наступательной Выборгско-Петрозаводской операции войска Ленинградского и Карельского фронтов, Ладожской и Онежской военных флотилий нанесли поражение войскам противника, оборонявшимся на Карельском перешейке и в Южной Карелии.
Советские войска под Ленинградом оттянули на себя около 20% немецких войск на восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника. Германское командование не могло перебрасывать из-под Ленинграда крупные силы на другие участки фронта — под Москву, Сталинград, Курск.
Свыше 350 тысяч воинов Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза.
Мемориал в честь Ленинградской битвы планируется возвести на точке, где в 1941-1943 годах проходила линия фронта. Проект, победивший на архитектурном конкурсе, в январе 2025 года одобрил президент России, уточнили в пресс-службе.
Центр комплекса будет расположен на безымянной высоте, возвышающейся над ландшафтом почти на десять метров. 23 сентября 1941 года части 5-й дивизии народного ополчения в составе 42-й армии Ленинградского фронта отразили здесь последнее крупное наступление врага. Рядом находятся могилы павших советских воинов – красноармейцев, краснофлотцев и ополченцев.
Парк площадью 17 гектаров будет состоять из шести Аллей славы – по числу фронтов, в разное время принимавших участие в Ленинградской битве. Мемориал будет хорошо просматриваться с федеральных трасс и с самолетов, заходящих на взлет и посадку в аэропорту Пулково.
