В Таиланде при сходе поезда с рельсов пострадали люди
07:59 09.08.2025
В Таиланде при сходе поезда с рельсов пострадали люди
Девять человек пострадали в результате схода с рельсов поезда, направлявшегося в Бангкок, сообщает издание Bangkok Post. РИА Новости, 09.08.2025
в мире
бангкок
таиланд
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девять человек пострадали в результате схода с рельсов поезда, направлявшегося в Бангкок, сообщает издание Bangkok Post. "Девять пассажиров пострадали, когда поезд, направлявшийся в Бангкок, сошел с рельсов в районе Куйбури в субботу утром", - пишет издание. Отмечается, что для подъема трех вагонов поезда была задействована тяжелая техника. Сейчас движение поездов на маршруте осуществляется в обычном режиме, но с задержками.
бангкок
таиланд
в мире, бангкок, таиланд
В мире, Бангкок, Таиланд
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девять человек пострадали в результате схода с рельсов поезда, направлявшегося в Бангкок, сообщает издание Bangkok Post.
"Девять пассажиров пострадали, когда поезд, направлявшийся в Бангкок, сошел с рельсов в районе Куйбури в субботу утром", - пишет издание.
Отмечается, что для подъема трех вагонов поезда была задействована тяжелая техника. Сейчас движение поездов на маршруте осуществляется в обычном режиме, но с задержками.
