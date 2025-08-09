https://ria.ru/20250809/bangkok-2034287204.html
В Таиланде при сходе поезда с рельсов пострадали люди
Девять человек пострадали в результате схода с рельсов поезда, направлявшегося в Бангкок, сообщает издание Bangkok Post. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девять человек пострадали в результате схода с рельсов поезда, направлявшегося в Бангкок, сообщает издание Bangkok Post. "Девять пассажиров пострадали, когда поезд, направлявшийся в Бангкок, сошел с рельсов в районе Куйбури в субботу утром", - пишет издание. Отмечается, что для подъема трех вагонов поезда была задействована тяжелая техника. Сейчас движение поездов на маршруте осуществляется в обычном режиме, но с задержками.
