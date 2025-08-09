https://ria.ru/20250809/armenija-2034265458.html

Армения опубликовала текст декларации, подписанной в Вашингтоне

Армения опубликовала текст декларации, подписанной в Вашингтоне

ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Власти Армении опубликовали текст декларации, подписанной Баку и Ереваном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева. В декларации, в частности, говорится, что лидеры Армении и Азербайджана и президент США "стали свидетелями" парафирования министрами иностранных дел двух стран согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами. Кроме того, стороны подтвердили важность открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном для внутренних, двусторонних и международных перевозок при уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе. "Республика Армения будет сотрудничать с США и обоюдно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации на территории Армении программы в области коммуникаций "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP)", - говорится в декларации. В документе подчеркивается решимость принять все меры для скорейшего достижения этой цели. Программа "Маршрут Трампа" нацелена на обеспечение транспортного сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией по территории Армении.

