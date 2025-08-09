Рейтинг@Mail.ru
Армения опубликовала текст декларации, подписанной в Вашингтоне - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/armenija-2034265458.html
Армения опубликовала текст декларации, подписанной в Вашингтоне
Армения опубликовала текст декларации, подписанной в Вашингтоне - РИА Новости, 09.08.2025
Армения опубликовала текст декларации, подписанной в Вашингтоне
Власти Армении опубликовали текст декларации, подписанной Баку и Ереваном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна и... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T01:22:00+03:00
2025-08-09T01:22:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
дональд трамп
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_befd4b0f2a121262ac1c804a8c2216f4.jpg
ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Власти Армении опубликовали текст декларации, подписанной Баку и Ереваном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева. В декларации, в частности, говорится, что лидеры Армении и Азербайджана и президент США "стали свидетелями" парафирования министрами иностранных дел двух стран согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами. Кроме того, стороны подтвердили важность открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном для внутренних, двусторонних и международных перевозок при уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе. "Республика Армения будет сотрудничать с США и обоюдно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации на территории Армении программы в области коммуникаций "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP)", - говорится в декларации. В документе подчеркивается решимость принять все меры для скорейшего достижения этой цели. Программа "Маршрут Трампа" нацелена на обеспечение транспортного сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией по территории Армении.
https://ria.ru/20250808/tramp-2034257220.html
https://ria.ru/20250808/deklaratsiya-2034255039.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59bd7362349fb3311cdbb801d5ccdda8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, США, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Ильхам Алиев
Армения опубликовала текст декларации, подписанной в Вашингтоне

Армения опубликовала текст декларации, подписанной по итогам встречи в США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Власти Армении опубликовали текст декларации, подписанной Баку и Ереваном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне армянского премьера Никола Пашиняна и президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева.
В декларации, в частности, говорится, что лидеры Армении и Азербайджана и президент США "стали свидетелями" парафирования министрами иностранных дел двух стран согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Трамп заявил, что Армения и Азербайджан могут рассчитывать на него
Вчера, 23:35
Кроме того, стороны подтвердили важность открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном для внутренних, двусторонних и международных перевозок при уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе.
"Республика Армения будет сотрудничать с США и обоюдно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации на территории Армении программы в области коммуникаций "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP)", - говорится в декларации. В документе подчеркивается решимость принять все меры для скорейшего достижения этой цели.
Программа "Маршрут Трампа" нацелена на обеспечение транспортного сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией по территории Армении.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию
Вчера, 23:18
 
В миреАрменияАзербайджанСШАНикол ПашинянДональд ТрампИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала