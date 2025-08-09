Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев призвал развивать арктические связи России и США - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/arktika-2034273883.html
Дмитриев призвал развивать арктические связи России и США
Дмитриев призвал развивать арктические связи России и США - РИА Новости, 09.08.2025
Дмитриев призвал развивать арктические связи России и США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне новости о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T03:07:00+03:00
2025-08-09T03:07:00+03:00
в мире
сша
аляска
арктика
дональд трамп
кирилл дмитриев
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033652119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c675003aa62917a0d0bb9983c2a3b2c.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне новости о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа в соцсети Х призвал развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами. Ранее о планируемой встрече заявил президент США Дональд Трамп. С российской стороны его слова подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президент Трамп анонсировал саммит с президентом Путиным на Аляске. Рождённая как русская Америка, с православными корнями, фортами, пушным промыслом, Аляска вторит этим связям и делает США арктической страной. Давайте развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами", - написал Дмитриев.
https://ria.ru/20250804/rossija-2033369697.html
сша
аляска
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033652119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be08c3ceb4b1cece873ad5f59adc15fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аляска, арктика, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Аляска, Арктика, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев призвал развивать арктические связи России и США

Глава РФПИ Дмитриев призвал развивать сотрудничество с США в Арктике

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Арктика. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне новости о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа в соцсети Х призвал развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами.
Ранее о планируемой встрече заявил президент США Дональд Трамп. С российской стороны его слова подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Президент Трамп анонсировал саммит с президентом Путиным на Аляске. Рождённая как русская Америка, с православными корнями, фортами, пушным промыслом, Аляска вторит этим связям и делает США арктической страной. Давайте развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами", - написал Дмитриев.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике, заявил Дмитриев
4 августа, 23:56
 
В миреСШААляскаАрктикаДональд ТрампКирилл ДмитриевВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала