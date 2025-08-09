https://ria.ru/20250809/arktika-2034273883.html
Дмитриев призвал развивать арктические связи России и США
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне новости о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа в соцсети Х призвал развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами. Ранее о планируемой встрече заявил президент США Дональд Трамп. С российской стороны его слова подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президент Трамп анонсировал саммит с президентом Путиным на Аляске. Рождённая как русская Америка, с православными корнями, фортами, пушным промыслом, Аляска вторит этим связям и делает США арктической страной. Давайте развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами", - написал Дмитриев.
