https://ria.ru/20250809/alzhir-2034351764.html

Встреча Путина и Трампа указывает на поражение Украины, считает эксперт

Встреча Путина и Трампа указывает на поражение Украины, считает эксперт - РИА Новости, 09.08.2025

Встреча Путина и Трампа указывает на поражение Украины, считает эксперт

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске указывает на поражение Украины и Евросоюза, такое мнение выразил РИА... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T17:59:00+03:00

2025-08-09T17:59:00+03:00

2025-08-09T17:59:00+03:00

встреча путина и трампа — 2025

владимир путин

дональд трамп

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000363_907:864:2911:1991_1920x0_80_0_0_0fe40a22252e6c1c94c9e2cc4df7eac3.jpg

АЛЖИР, 9 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске указывает на поражение Украины и Евросоюза, такое мнение выразил РИА Новости профессор политологии и международных отношений университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадиа. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Предстоящая встреча и переговоры между Путиным и Трампом и отсутствие остальных сторон - участников конфликта на Украине показывают ожидаемую потерю, которую понесут Евросоюз и Украина", - считает Вадиа. Встреча президентов России и США, по мнению алжирского эксперта, вписывается в рамки предыдущих договоренностей, отражающих требования обеих сторон. По его словам, приоритетом для Трампа является "поиск наилучшей формулы взаимопонимания с Россией, отвечающей интересам США".

https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034336758.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа — 2025, владимир путин, дональд трамп, россия, сша