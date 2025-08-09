Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Трампа указывает на поражение Украины, считает эксперт
17:59 09.08.2025
Встреча Путина и Трампа указывает на поражение Украины, считает эксперт
АЛЖИР, 9 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске указывает на поражение Украины и Евросоюза, такое мнение выразил РИА Новости профессор политологии и международных отношений университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадиа. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Предстоящая встреча и переговоры между Путиным и Трампом и отсутствие остальных сторон - участников конфликта на Украине показывают ожидаемую потерю, которую понесут Евросоюз и Украина", - считает Вадиа. Встреча президентов России и США, по мнению алжирского эксперта, вписывается в рамки предыдущих договоренностей, отражающих требования обеих сторон. По его словам, приоритетом для Трампа является "поиск наилучшей формулы взаимопонимания с Россией, отвечающей интересам США".
АЛЖИР, 9 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске указывает на поражение Украины и Евросоюза, такое мнение выразил РИА Новости профессор политологии и международных отношений университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадиа.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Предстоящая встреча и переговоры между Путиным и Трампом и отсутствие остальных сторон - участников конфликта на Украине показывают ожидаемую потерю, которую понесут Евросоюз и Украина", - считает Вадиа.
Встреча президентов России и США, по мнению алжирского эксперта, вписывается в рамки предыдущих договоренностей, отражающих требования обеих сторон.
По его словам, приоритетом для Трампа является "поиск наилучшей формулы взаимопонимания с Россией, отвечающей интересам США".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Остался за бортом". На Западе встревожились из-за встречи Путина и Трампа
Вчера, 15:33
 
