Встреча Путина и Трампа указывает на поражение Украины, считает эксперт
2025-08-09T17:59:00+03:00
АЛЖИР, 9 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске указывает на поражение Украины и Евросоюза, такое мнение выразил РИА Новости профессор политологии и международных отношений университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадиа. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Предстоящая встреча и переговоры между Путиным и Трампом и отсутствие остальных сторон - участников конфликта на Украине показывают ожидаемую потерю, которую понесут Евросоюз и Украина", - считает Вадиа. Встреча президентов России и США, по мнению алжирского эксперта, вписывается в рамки предыдущих договоренностей, отражающих требования обеих сторон. По его словам, приоритетом для Трампа является "поиск наилучшей формулы взаимопонимания с Россией, отвечающей интересам США".
встреча путина и трампа — 2025, владимир путин, дональд трамп, россия, сша
