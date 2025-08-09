https://ria.ru/20250809/alyaska-2034275844.html

Губернатор Аляски заявил, что штат готов принять встречу Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Аляски Майк Данливи заявил в соцсети X, что его штат готов принять встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, отметив, что Аляска является подходящим местом для этого мероприятия в силу своей географии и истории."Логично, что обсуждения глобального значения проходят именно здесь. На протяжении веков Аляска служила мостом между странами, а сегодня мы остаёмся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира. За этой встречей будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять это историческое событие", - написал Данливи.

Дарья Буймова

