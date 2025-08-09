Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Аляски заявил, что штат готов принять встречу Путина и Трампа
04:04 09.08.2025 (обновлено: 04:10 09.08.2025)
Губернатор Аляски заявил, что штат готов принять встречу Путина и Трампа
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Аляски Майк Данливи заявил в соцсети X, что его штат готов принять встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, отметив, что Аляска является подходящим местом для этого мероприятия в силу своей географии и истории."Логично, что обсуждения глобального значения проходят именно здесь. На протяжении веков Аляска служила мостом между странами, а сегодня мы остаёмся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира. За этой встречей будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять это историческое событие", - написал Данливи.
аляска, в мире, владимир путин, встреча путина и трампа — 2025, дональд трамп, россия, сша
Аляска, В мире, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа — 2025, Дональд Трамп, Россия, США
© Fotolia / sorincolacАляска
Аляска - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Fotolia / sorincolac
Аляска. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Аляски Майк Данливи заявил в соцсети X, что его штат готов принять встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, отметив, что Аляска является подходящим местом для этого мероприятия в силу своей географии и истории.
"Логично, что обсуждения глобального значения проходят именно здесь. На протяжении веков Аляска служила мостом между странами, а сегодня мы остаёмся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира. За этой встречей будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять это историческое событие", - написал Данливи.
Русская православная церковь на Аляске - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Властям Аляски неизвестно точное место встречи Путина и Трампа
03:39
 
АляскаВ миреВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа — 2025Дональд ТрампРоссияСША
 
 
