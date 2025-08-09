Рейтинг@Mail.ru
Глава Аляски обсудил с Белым домом встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 09.08.2025 (обновлено: 03:33 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/alyaska-2034274865.html
Глава Аляски обсудил с Белым домом встречу Путина и Трампа
Глава Аляски обсудил с Белым домом встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Глава Аляски обсудил с Белым домом встречу Путина и Трампа
Губернатор Аляски Майк Данливи уже обсудил с Белым домом предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на территории... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T03:25:00+03:00
2025-08-09T03:33:00+03:00
аляска
в мире
сша
встреча путина и трампа — 2025
владимир путин
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149123/52/1491235202_0:126:3050:1841_1920x0_80_0_0_e1b18817f50247c2a7ddace0ea12f881.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Аляски Майк Данливи уже обсудил с Белым домом предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на территории штата, заявили РИА Новости в офисе губернатора."Губернатор обсудил этот вопрос с сотрудниками Белого дома", - заявил представитель офиса главы штата.
https://ria.ru/20250809/sammit-2034273095.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149123/52/1491235202_213:0:2836:1967_1920x0_80_0_0_5c65f48db695a188d1774a32db7c6651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, в мире, сша, встреча путина и трампа — 2025, владимир путин, дональд трамп, россия
Аляска, В мире, США, Встреча Путина и Трампа — 2025, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия
Глава Аляски обсудил с Белым домом встречу Путина и Трампа

Глава Аляски обсудил с Белым домом предстоящий саммит России и США

© Fotolia / dbviragoАляска
Аляска - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Fotolia / dbvirago
Аляска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Аляски Майк Данливи уже обсудил с Белым домом предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на территории штата, заявили РИА Новости в офисе губернатора.
"Губернатор обсудил этот вопрос с сотрудниками Белого дома", - заявил представитель офиса главы штата.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В США объяснили, почему Москва и Вашингтон готовят саммит на Аляске
02:48
 
АляскаВ миреСШАВстреча Путина и Трампа — 2025Владимир ПутинДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала