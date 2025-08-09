Глава Аляски обсудил с Белым домом встречу Путина и Трампа

https://ria.ru/20250809/alyaska-2034274865.html
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Аляски Майк Данливи уже обсудил с Белым домом предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на территории штата, заявили РИА Новости в офисе губернатора."Губернатор обсудил этот вопрос с сотрудниками Белого дома", - заявил представитель офиса главы штата.
