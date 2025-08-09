https://ria.ru/20250809/aeroporty-2034333281.html
В аэропортах Владикавказа и Калуги ввели временные ограничения
В аэропортах Владикавказа и Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.08.2025
В аэропортах Владикавказа и Калуги ввели временные ограничения
2025-08-09

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Владикавказа и Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропортах Владикавказа и Калуги ввели временные ограничения
