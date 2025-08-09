Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Владикавказа и Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 09.08.2025 (обновлено: 15:06 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/aeroporty-2034333281.html
В аэропортах Владикавказа и Калуги ввели временные ограничения
В аэропортах Владикавказа и Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.08.2025
В аэропортах Владикавказа и Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T15:04:00+03:00
2025-08-09T15:06:00+03:00
владикавказ
калуга
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992152132_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_65e12e0de3979150603eb5fc5e569d52.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Владикавказа и Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250809/aeroport-2034333034.html
владикавказ
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992152132_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_75d5837aadb8eac6c082c0b90aae3ad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владикавказ, калуга, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Владикавказ, Калуга, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропортах Владикавказа и Калуги ввели временные ограничения

Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Владикавказа и Калуги

© Фото : Анна КабисоваМеждународный аэропорт "Владикавказ"
Международный аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : Анна Кабисова
Международный аэропорт "Владикавказ". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Владикавказа и Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Домодедово сняли ограничения на полеты
Вчера, 15:03
 
ВладикавказКалугаАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала