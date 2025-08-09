https://ria.ru/20250809/aeroport-2034333034.html
В Домодедово сняли ограничения на полеты
В Домодедово сняли ограничения на полеты
Аэропорт "Домодедово" возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт "Домодедово" возобновил прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
