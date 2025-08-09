https://ria.ru/20250809/aeroport-2034284819.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

