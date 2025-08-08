https://ria.ru/20250808/zvezdy-2034176846.html

От патологоанатома до юриста: на кого пошли учиться дети знаменитостей

Приёмная кампания 2025 года близится к завершению. Среди абитуриентов - дети известных актёров. Какую же профессию они выбрали для себя, читайте в материале РИА

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Приёмная кампания 2025 года близится к завершению. Среди абитуриентов - дети известных актёров. Какую же профессию они выбрали для себя, читайте в материале РИА Новости.Иван Антипенко: сын "Не родись красивой" идёт своей дорогойИван Антипенко - 18‑летний наследник актёров Юлии Такшиной и Григория Антипенко зачислен на актёрский факультет Института имени Бориса Щукина, в мастерскую Владимира Сажина.Хитрый ход: Иван подал документы сразу в несколько ведущих театральных вузов, но главной мечтой было именно обучение в "Щуке". Тем более, что он часто посещал спектакли Вахтанговского театра с самого раннего детства, наблюдая за дебютами своего отца в труппе еще с 2013 года.Иван целеустремлён: годами занимался в школьной театральной студии, участвовал в постановках и готовился к творческим турам - обязательной части приемной кампании в театральные вузы. Оценивалась не только успеваемость, но и актёрский потенциал. Мама, актриса Юлия Такшина, честно предупреждала сына о том, что даже талантливым выпускникам порой сложно найти работу.Но педагоги всегда поддерживали Ивана, отмечая его дисциплинированность и артистичность: "пять лет в студии, педагоги души в нём не чают"."Сын был один из лучших учеников в школе. Мне за него краснеть не приходилось, только благодарности. В театральную студию при школе он тоже сам поступил, и пять лет педагоги в нем души не чают и благодарят за Ивана. Он сам находит дело, которым ему нравится заниматься - так увлекался волейболом, сам освоил гитару…" - гордится сыном именитая мама.Сам Иван рассказывал, что школа давалась легко - он был одним из лучших учеников. Увлёкшись волейболом и освоив гитару, он развивал тело и голос одновременно. И теперь все эти навыки точно пригодятся ему на актёрской стезе.Марта Юшкевич: артистка от природы идёт в ГИТИС18‑летняя Марта - дочь телеведущей Елены Борщевой и фитнес‑тренера Валерия Юшкевича, так же успешно поступила на актёрский факультет ГИТИСа в мастерскую народного артиста Николая Лазарева.Артистизм у девушки в крови: она участвовала в КВН, уже снималась в кино и даже имела собственного агента. Мама воспитывала в дочери профессионализм с самых малых лет. Нужную базу давала школа актёрского мастерства Борщевой.Марта сама призналась: "не представляю себя ни в какой другой профессии кроме актёрской".Судя по всему, вуз стал логичным продолжением её усилий. Несмотря на уже имеющийся опыт, Марта проходила полноценную подготовку к творческим испытаниям и результат не заставил себя ждать.Не только творчество и не только Россия…Но дети знаменитостей не всегда идут по стопам родителей. Так, к примеру, 17-летняя Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, этим летом с гордостью получила аттестат об окончании TheHunSchoolofPrinceton— престижной частной школы-пансиона в Принстоне, США.Эта учебная заведение известно своей подготовкой к поступлению в лучшие университеты Америки. Для иностранных студентов возможность учёбы в этом элитном учебном заведении начинается с 14 лет, а стоимость одного учебного года составляет от $65 тысяч (более 5 миллионов рублей).Интересно, что хотя Микелла родилась в Тель-Авиве, свою школьную жизнь она начала все же в России, а старшие классы провела в Америке. Это стало известно после публикаций в социальных сетях её одноклассников с выпускного.Как известно, Микелла ранее активно занималась музыкой и пела, но в последние два года её приоритеты изменились. Девушка сосредоточила внимание на учёбе и подготовке к экзаменам, оставив музыкальные занятия на время.В этом году Микелла планирует поступить на юридический факультет в один из университетов США. Причём она намерена подавать документы сразу в несколько учебных заведений. Почему же она не выбрала карьеру певицы? Всё очень просто: Микелла уверена, что нужно сначала получить серьёзное образование и стабильную профессию. К тому же её успехи в учёбе впечатляют.Как рассказывала Алсу, мама Микеллы: "Микелла сделала акцент на учёбе, и её результаты - отличные. Но при этом она не оставляет свою мечту, продолжает заниматься музыкой, ведь это её любовь и страсть. Однако понимает, что важно получить хорошее образование, потому что музыкальная карьера — это всегда риск. Здесь, помимо таланта, нужно ещё и везение, чтобы стать успешным исполнителем".Наследник Глюкозы18-летняя Лидия Чистякова, дочь певицы Глюкозы и бизнесмена Александра Чистякова, последние годы училась на дому.В этом году она успешно сдала ЕГЭ, но пока не собирается поступать в вуз и все же продолжит развивать свою музыкальную карьеру.Успехами в учёбе Лидия никогда не отличалась, но, как говорится, мечтать и ставить цели никто не мешает. Сегодня она активно занимается музыкой: пишет и исполняет свои песни. Однако недавно девушка заявила о своей новой мечте - поступить в медицинский институт через пару лет, после того как как следует подготовится."Меня всегда увлекали химия и биология, и хотя сейчас это звучит скорее как мечта, я не исключаю, что в будущем займусь этим", - признаётся Лидия.Если всё сложится, она рассматривает возможность стать патологоанатомом, что ей кажется невероятно увлекательным. Но для того, чтобы реализовать эту цель, девушке, конечно, предстоит много работать - как до поступления, так и в процессе учебы в вузе.Приём в театральные вузы столицы - испытание не для слабых. Здесь недостаточно просто сдать ЕГЭ: абитуриенты проходят серию прослушиваний, мастер-классов, показывают себя, выполняя сложные творческие задания. Это не экзамены в привычном смысле слова, а скорее марафон артистических возможностей, где каждое мгновение на сцене перед комиссией может стать решающим.В 2025 году конкурс особенно высок. К примеру, в Институт имени М. С. Щепкина подано более трёх тысяч заявлений, а до финального отбора дошли лишь 185 человек. Среди них только часть получила бюджетные места, остальные будут учиться на платной основе. Весь процесс приёма идёт по строгому регламенту: списки обновляются в августе, а окончательное зачисление проходит ближе к концу месяца.

