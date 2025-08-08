https://ria.ru/20250808/zemletryasenie-2034064966.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 300. Глубина (в километрах): 27,2. Магнитуда: 5,1", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.
