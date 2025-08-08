https://ria.ru/20250808/zemletryasenie-2034044950.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 221. Глубина (в километрах): 59,5. Магнитуда: 5,0", - говорится в сообщении с отчетами службы о произошедших землетрясениях. Позднее на Камчатке было зафиксировано ещё одно землетрясение, магнитудой 4,9."Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 298. Глубина (в километрах): 73,7. Магнитуда: 4,9", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

