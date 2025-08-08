Рейтинг@Mail.ru
Зеленский анонсировал новые санкции против России - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034251483.html
Зеленский анонсировал новые санкции против России
Зеленский анонсировал новые санкции против России - РИА Новости, 08.08.2025
Зеленский анонсировал новые санкции против России
Владимир Зеленский на фоне предстоящих переговоров лидеров США и РФ об урегулировании конфликта на Украине анонсировал новые санкции против России. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:29:00+03:00
2025-08-08T22:29:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_0:105:1862:1152_1920x0_80_0_0_f8962474c22231e54652668e81d98c1e.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне предстоящих переговоров лидеров США и РФ об урегулировании конфликта на Украине анонсировал новые санкции против России. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. "Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. При этом руководство США ранее заявляло, что не вводит новые санкции против РФ, чтобы не сорвать переговорный процесс. Перед встречей спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина, состоявшейся 6 августа, Трамп заявил, что после встречи он примет решение о возможном усилении санкций против Москвы. Заявлений о введении новых санкций не последовало. В конце 2024 года портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп во время встречи с Зеленским в сентябре 2024 года в Нью-Йорке заявил ему, что не бросит Украину, но хочет дать шанс дипломатии. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033990388.html
https://ria.ru/20250808/sanktsii-2034056930.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_201:0:1862:1246_1920x0_80_0_0_ffbe5126018917f20b702542b65ec34d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Зеленский анонсировал новые санкции против России

Зеленский анонсировал новые санкции против России из-за встречи Путина и Трампа

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне предстоящих переговоров лидеров США и РФ об урегулировании конфликта на Украине анонсировал новые санкции против России.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Война должна закончиться": Путин и Трамп все решат при встрече
7 августа, 17:21
"Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
При этом руководство США ранее заявляло, что не вводит новые санкции против РФ, чтобы не сорвать переговорный процесс.
Перед встречей спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина, состоявшейся 6 августа, Трамп заявил, что после встречи он примет решение о возможном усилении санкций против Москвы. Заявлений о введении новых санкций не последовало.
В конце 2024 года портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп во время встречи с Зеленским в сентябре 2024 года в Нью-Йорке заявил ему, что не бросит Украину, но хочет дать шанс дипломатии.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Россия находится в списке санкций США с советских времен
Вчера, 04:30
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала