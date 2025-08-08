https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034251483.html

Зеленский анонсировал новые санкции против России

Зеленский анонсировал новые санкции против России - РИА Новости, 08.08.2025

Зеленский анонсировал новые санкции против России

Владимир Зеленский на фоне предстоящих переговоров лидеров США и РФ об урегулировании конфликта на Украине анонсировал новые санкции против России. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T22:29:00+03:00

2025-08-08T22:29:00+03:00

2025-08-08T22:29:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

россия

владимир путин

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_0:105:1862:1152_1920x0_80_0_0_f8962474c22231e54652668e81d98c1e.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне предстоящих переговоров лидеров США и РФ об урегулировании конфликта на Украине анонсировал новые санкции против России. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. "Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. При этом руководство США ранее заявляло, что не вводит новые санкции против РФ, чтобы не сорвать переговорный процесс. Перед встречей спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина, состоявшейся 6 августа, Трамп заявил, что после встречи он примет решение о возможном усилении санкций против Москвы. Заявлений о введении новых санкций не последовало. В конце 2024 года портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп во время встречи с Зеленским в сентябре 2024 года в Нью-Йорке заявил ему, что не бросит Украину, но хочет дать шанс дипломатии. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.

https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033990388.html

https://ria.ru/20250808/sanktsii-2034056930.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, санкции в отношении россии