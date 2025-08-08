Рейтинг@Mail.ru
"Не имеет права": на Западе жестко поставили Зеленского на место
20:15 08.08.2025 (обновлено: 20:24 08.08.2025)
"Не имеет права": на Западе жестко поставили Зеленского на место
"Не имеет права": на Западе жестко поставили Зеленского на место - РИА Новости, 08.08.2025
"Не имеет права": на Западе жестко поставили Зеленского на место
Владимир Зеленский не сможет повлиять на решение Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в вопросе установления мира на Украине, ему придется принять... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет повлиять на решение Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в вопросе установления мира на Украине, ему придется принять их условия, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Украина, по сути, не имеет права голоса в этом вопросе. Зеленский может сказать нет чему угодно только потому, что еврократы поддерживают его нашими деньгами. Но соглашение о тарифах показывает, что они преклонят колени перед Трампом, если понадобится", — написал он.Эксперт отметил, что, если американский и российский лидеры договорятся и мир наступит, украинцам придется отказаться от всего, что им скажут.В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, стороны приступили к проработке деталей саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.В среду Путин встретился со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.Юрий Ушаков сообщил, что через Уиткоффа лидеры России и США обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет повлиять на решение Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в вопросе установления мира на Украине, ему придется принять их условия, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Украина, по сути, не имеет права голоса в этом вопросе. Зеленский может сказать нет чему угодно только потому, что еврократы поддерживают его нашими деньгами. Но соглашение о тарифах показывает, что они преклонят колени перед Трампом, если понадобится", — написал он.
Эксперт отметил, что, если американский и российский лидеры договорятся и мир наступит, украинцам придется отказаться от всего, что им скажут.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, стороны приступили к проработке деталей саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
В среду Путин встретился со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.
Юрий Ушаков сообщил, что через Уиткоффа лидеры России и США обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
