Рейтинг@Mail.ru
Зеленский хочет принудить Россию к окончанию СВО, заявил Медведчук - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034094655.html
Зеленский хочет принудить Россию к окончанию СВО, заявил Медведчук
Зеленский хочет принудить Россию к окончанию СВО, заявил Медведчук - РИА Новости, 08.08.2025
Зеленский хочет принудить Россию к окончанию СВО, заявил Медведчук
Владимир Зеленский, чья политика строится на уговорах и беспомощности в решении политических задач, надеется с помощью Запада принудить Россию к безусловному... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T10:50:00+03:00
2025-08-08T10:50:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
михаил булгаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, чья политика строится на уговорах и беспомощности в решении политических задач, надеется с помощью Запада принудить Россию к безусловному окончанию СВО, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленскому нужно, чтобы Россия закончила войну без всяких условий, а сам он заканчивать войну не собирается. Политический клоун верен своей стратегии – он мастер уламывать, упрашивать и канючить, но совершенно беспомощен в решении политических вопросов на любом уровне", - говорится в публикации Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Медведчук считает, что Зеленский благодаря войне выклянчил у Запада деньги и власть, а потом стал требовать, чтобы ему "преподнесли на блюдечке Россию". В этой связи политик привел слова генерала Чарноты из пьесы Михаила Булгакова "Бег": "При желании можно выклянчить всё - деньги, славу, власть, но только не Родину". Медведчук подчеркнул, что у Зеленского нет реального плана мирного соглашения, к тому же он не проявляет желания вести переговоры всерьез и идти на уступки. Справедливый мир, продолжил политик, возможен только после "демилитаризации и денацификации Украины Зеленского". "Поэтому попрошайка и политический клоун на серьезных переговорах совершенно нежелателен. Многое в переговорном процессе остается за кулисами, и зеленый шоумен может только испортить дело", - подытожил Медведчук.
https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034083586.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, михаил булгаков
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Михаил Булгаков
Зеленский хочет принудить Россию к окончанию СВО, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский хочет с помощью Запада принудить Россию к окончанию СВО

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, чья политика строится на уговорах и беспомощности в решении политических задач, надеется с помощью Запада принудить Россию к безусловному окончанию СВО, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленскому нужно, чтобы Россия закончила войну без всяких условий, а сам он заканчивать войну не собирается. Политический клоун верен своей стратегии – он мастер уламывать, упрашивать и канючить, но совершенно беспомощен в решении политических вопросов на любом уровне", - говорится в публикации Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
Медведчук считает, что Зеленский благодаря войне выклянчил у Запада деньги и власть, а потом стал требовать, чтобы ему "преподнесли на блюдечке Россию". В этой связи политик привел слова генерала Чарноты из пьесы Михаила Булгакова "Бег": "При желании можно выклянчить всё - деньги, славу, власть, но только не Родину". Медведчук подчеркнул, что у Зеленского нет реального плана мирного соглашения, к тому же он не проявляет желания вести переговоры всерьез и идти на уступки. Справедливый мир, продолжил политик, возможен только после "демилитаризации и денацификации Украины Зеленского". "Поэтому попрошайка и политический клоун на серьезных переговорах совершенно нежелателен. Многое в переговорном процессе остается за кулисами, и зеленый шоумен может только испортить дело", - подытожил Медведчук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Просто фантики". В Раде пришли в ярость из-за поступка Зеленского
10:01
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукМихаил Булгаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала