Зеленский хочет принудить Россию к окончанию СВО, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский хочет с помощью Запада принудить Россию к окончанию СВО
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, чья политика строится на уговорах и беспомощности в решении политических задач, надеется с помощью Запада принудить Россию к безусловному окончанию СВО, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленскому нужно, чтобы Россия закончила войну без всяких условий, а сам он заканчивать войну не собирается. Политический клоун верен своей стратегии – он мастер уламывать, упрашивать и канючить, но совершенно беспомощен в решении политических вопросов на любом уровне", - говорится в публикации Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
Медведчук считает, что Зеленский благодаря войне выклянчил у Запада деньги и власть, а потом стал требовать, чтобы ему "преподнесли на блюдечке Россию". В этой связи политик привел слова генерала Чарноты из пьесы Михаила Булгакова "Бег": "При желании можно выклянчить всё - деньги, славу, власть, но только не Родину". Медведчук подчеркнул, что у Зеленского нет реального плана мирного соглашения, к тому же он не проявляет желания вести переговоры всерьез и идти на уступки. Справедливый мир, продолжил политик, возможен только после "демилитаризации и денацификации Украины Зеленского". "Поэтому попрошайка и политический клоун на серьезных переговорах совершенно нежелателен. Многое в переговорном процессе остается за кулисами, и зеленый шоумен может только испортить дело", - подытожил Медведчук.