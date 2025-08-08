https://ria.ru/20250808/zayavki-2034200223.html

РЭЦ объявляет прием заявок на операторов нацпавильонов в пяти странах

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 13 августа 2025 года начинает прием заявок на участие в отборе операторов российских национальных павильонов в пяти стратегически важных странах: Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте и Саудовской Аравии, сообщает центр."Прием заявок продлится до 18:00 (мск) 22 августа текущего года. К участию приглашаются юридические лица, зарегистрированные в России или за рубежом. Основная задача операторов национальных павильонов - продвижение российской продукции под брендом "Сделано в России", а также создание эффективных площадок для делового общения с потенциальными покупателями", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что павильоны способствуют увеличению экспорта как продовольственных, так теперь и промышленных товаров на зарубежных рынках.Отбор проводится в рамках нового механизма поддержки (продукта) РЭЦ "Продвижение продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах". Эта инициатива является развитием программы господдержки по созданию и управлению постоянно действующими демонстрационно-дегустационными павильонами продукции агропромышленного комплекса за рубежом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2021 года № 255, реализуемой РЭЦ совместно с Минсельхозом России с 2017 года.В обновленном формате планируется расширение ассортимента представляемой продукции за счет включения промышленных товаров и услуг, что позволит привлечь более широкий круг потребителей и укрепить позиции российских производителей на международной арене."Новый механизм работы павильонов предусматривает активное участие операторов и региональных партнеров в инвестициях, создании и развитии российских национальных павильонов под брендом "Сделано в России". Операторы будут отвечать за продвижение и реализацию продукции российских участников, что создаст дополнительные возможности для увеличения экспортных поставок", - уточнил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.Подробная информация о программе и условиях участия доступна на сайте РЭЦ в разделе "Российские национальные павильоны".Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

