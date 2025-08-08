https://ria.ru/20250808/zapret-2034120346.html
Источник рассказал, почему Германия хочет запретить российские СМИ
Источник рассказал, почему Германия хочет запретить российские СМИ - РИА Новости, 08.08.2025
Источник рассказал, почему Германия хочет запретить российские СМИ
Источник РИА Новости сообщил, что запрет ведущих российских СМИ связан с желанием Берлина передавать "правильный" в его понимании контент русскоязычной... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Источник РИА Новости сообщил, что запрет ведущих российских СМИ связан с желанием Берлина передавать "правильный" в его понимании контент русскоязычной аудитории в ФРГ."В планах – наращивание давления на российских представителей масс-медиа, включая членов их семей, чтобы вынудить их принять "добровольное решение" покинуть Германию", - сказал он."Ставка делается на то, что после избавления от "нежелательных" СМИ содействие оппозиционным журналистам и блогерам из Российской Федерации, находящимся в ФРГ, даст возможность передавать т.н. правильный контент русскоязычной аудитории данного государства", - заключил источник.
Источник рассказал, почему Германия хочет запретить российские СМИ
ФРГ хочет запретить СМИ РФ для передачи правильного в ее понимании контента