https://ria.ru/20250808/vystavka-2034242301.html

В Пакистане почтили память российского фотожурналиста Андрея Стенина

В Пакистане почтили память российского фотожурналиста Андрея Стенина - РИА Новости, 08.08.2025

В Пакистане почтили память российского фотожурналиста Андрея Стенина

На площадке Русского дома в Карачи открылась выставка работ фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, приуроченная к годовщине его гибели... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T20:51:00+03:00

андрей стенин

пакистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034241675_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_92cb472e2104b22383df798f1ead6905.jpg

На площадке Русского дома в Карачи открылась выставка работ фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, приуроченная к годовщине его гибели на Донбассе 6 августа 2014 года во время выполнения редакционного задания.На 30 снимках представлены яркие и пронзительные кадры, запечатлевшие конфликт на Донбассе и судьбы простых людей в эпицентре трагических событий.Руководитель Русского дома в Карачи Руслан Прохоров отметил, что имя Андрея Стенина стало символом мужества и преданности профессии. Представители пакистанских СМИ и блогосферы обсудили вопросы безопасности журналистов, осуществляющих свою деятельность в зоне конфликтов и боевых действий, а также механизмы правовой и дипломатической поддержки, роль гражданского общества и необходимость освещения конфликта с обеих сторон, сохраняя при этом профессиональную этику и гуманизм."Прошлый 2024 год оказался самым смертоносным годом для журналистов в истории, согласно свежему отчету Комитета защиты журналистов. В результате различных нападений и конфликтов по всему миру было убито не менее 124 репортеров и сотрудников средств массовой информации. В сравнении с прошлым годом погибло почти в полтора раза больше — в 2023-м убили 84 журналиста", – подчеркнул глава Русского дома.В ходе мероприятия прозвучали личные истории, анализ практик безопасности и предложения по укреплению сотрудничества между журналистскими организациями разных стран. Участниками стали Президент пресс-клуба Карачи Фазиль Джамили, а также представители пакистанских и международных СМИ.

2025

