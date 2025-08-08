Рейтинг@Mail.ru
Вологодская область войдет в национальный туристический маршрут
20:34 08.08.2025
Вологодская область войдет в национальный туристический маршрут
туризм
вологодская область
георгий филимонов
москва
русская православная церковь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Вологодская область войдет в новый национальный туристический маршрут по объектам всемирного наследия, православным святыням и памятникам деревянного зодчества под названием "Великий русский северный путь", сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Вологодчина станет частью национального туристического маршрута "Великий русский северный путь". Маршрут соединит в единую сеть объекты всемирного наследия, православные святыни и памятники деревянного зодчества. Он будет начинаться в Москве, проходить через Сергиев Посад, Александров, Ростов Великий, Ярославль, Вологду, Кириллов, Белозерск, Каргополь и завершаться на Соловецких островах", – написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Филимонов, в настоящее время детали маршрута прорабатываются с Русской православной церковью (РПЦ). Так, региональные власти уже обсудили ключевые точки и объекты показа на территории Вологодской области, а также будущее название регионального участка маршрута и создание комфортных условий для паломников. "Сейчас в сфере туризма есть большой запрос на межрегиональные маршруты, и наш регион уже прорабатывает несколько таких направлений совместно с Москвой и Северной столицей", – заключил вологодский губернатор.
вологодская область
москва
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Вологодская область войдет в новый национальный туристический маршрут по объектам всемирного наследия, православным святыням и памятникам деревянного зодчества под названием "Великий русский северный путь", сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"Вологодчина станет частью национального туристического маршрута "Великий русский северный путь". Маршрут соединит в единую сеть объекты всемирного наследия, православные святыни и памятники деревянного зодчества. Он будет начинаться в Москве, проходить через Сергиев Посад, Александров, Ростов Великий, Ярославль, Вологду, Кириллов, Белозерск, Каргополь и завершаться на Соловецких островах", – написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Филимонов, в настоящее время детали маршрута прорабатываются с Русской православной церковью (РПЦ). Так, региональные власти уже обсудили ключевые точки и объекты показа на территории Вологодской области, а также будущее название регионального участка маршрута и создание комфортных условий для паломников.
"Сейчас в сфере туризма есть большой запрос на межрегиональные маршруты, и наш регион уже прорабатывает несколько таких направлений совместно с Москвой и Северной столицей", – заключил вологодский губернатор.
В Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, заявил Филимонов
7 августа, 14:25
Туризм Вологодская область Георгий Филимонов Москва Русская православная церковь
 
 
