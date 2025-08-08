В Волгограде обсудили интеграцию региональных брендов и "Сделано в России"

https://ria.ru/20250808/volgograd-2034132138.html

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Экспортно ориентированные компании Южного федерального округа активно присоединяются к продвижению на внешние рынки в составе международного бренда "Сделано в России", который развивает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ), сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе пленарной сессии "Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд "Сделано в России".Мероприятие состоялось 7 августа в Волгограде в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди компаний Южного федерального округа.Российский экспортный центр занимается продвижением российской продукции на экспорт в рамках одноименной программы. За это время логотип "Сделано в России" в виде птицы в цветах российского флага стал узнаваемым экспортным брендом России, который представлен на крупнейших международных отраслевых выставках и маркетплейсах."Этот знак качества — "птичка" "Сделано в России" — закрепился в сознании дистрибьюторов и покупателей по всему миру. С каждой выставкой и маркетинговой кампанией растет число лояльных к бренду потребителей. И компании ЮФО вносят в это значительный вклад: уже 127 предприятий округа получили право наносить наш знак на свою продукцию. Лидеры — Краснодарский край и Ростовская область. В Российском экспортном центре мы убеждены: ваши достижения — это национальное достояние и предмет гордости для всей страны. Ваши примеры, уважаемые экспортеры, доказывают — упорство и смелость ведут к успеху. Ваша ежедневная работа вдохновляет сотни новых компаний, выходящих на международные рынки. От всей души поздравляю с выдающимися результатами и благодарю за продвижение бренда "Сделано в России" в мире", – сообщил Солодов."Программа "Сделано в России" составлена таким образом, чтобы те компании, которые имеют качественный продукт вне зависимости от региона, вида продукции, способа производства, размера бизнеса, могли ею воспользоваться. Но по нашему глубокому убеждению успешный бренд на международном рынке начинается с успеха внутри страны. Если мы посмотрим на международную практику, то любой страновой бренд с приставкой Made in сначала становился показателем качества для жителей страны и для ее гостей, а затем приобретал известность за ее пределами. Вот точно таким же подходом в части государственной поддержки мы собираемся руководствоваться", – отметил статс-секретарь – замминистра Минпромторга России Роман Чекушов.Он подчеркнул, что для министерства создание национального бренда – это целый набор нарративов. Это российская продукция, российская полка, русская кухня, русская игрушка.Солодов подчеркнул, что РЭЦ ведет активную работу по коллаборации национального бренда с региональными. "Мы всегда говорим, что драйвер несырьевого экспорта – это регионы. Сегодня в большинстве регионов представлены собственные бренды "Сделано в …", и важно скоординировать наши усилия и ресурсы, продвигаться вместе, при этом, конечно, сохраняя и подчеркивая идентичность регионов и их яркие особенности", – подчеркнул вице-президент РЭЦ.Он отметил растущую активность компаний в отношении добровольной сертификации. Бизнес может получить бесплатный сертификат с отметкой "Качество", который стал пятым направлением улучшенных характеристик, подтверждаемых сертификатом, наряду с "Надежностью", "Уникальностью", "Органическим происхождением" и "Экологичностью".В ходе пленарной сессии нескольким компаниям ЮФО были вручены сертификаты "Сделано в России".Компании, примкнувшие к программе "Сделано в России", получают ряд существенных бонусов, которые открывают для них уникальные возможности для продвижения за рубежом. К ним относится приоритетное продвижение через зарубежную инфраструктуру: национальные павильоны продуктов питания и магазины Made in Russia на маркетплейсах, возможность участия в фестивалях-ярмарках "Сделано в России", а также бизнес-миссиях и международных выставках.Южный федеральный округ — один из ключевых регионов, формирующих несырьевой неэнергетический экспорт России. В 2024 году его доля в общем объеме ННЭ страны составила 10%. При этом экспортный портфель округа сбалансирован: наряду с зерновой и масложировой продукцией значительную долю занимают товары металлургии, машиностроения и химической промышленности.

