На западе Украины жители села разгромили транспорт сотрудников военкомата
Жители волынского села разгромили прибывший для мобилизации транспорт ТЦК
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители села Соловичи в Волынской области на западе Украины разгромили транспорт сотрудников военкомата, прибывший в населенный пункт для проведения мобилизации, сообщили в пятницу в Волынском областном военкомате.
"В Волынской области толпа напала на служебный транспорт ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Волынского областного военкомата социальной сети Facebook*.
Как уточняется в публикации, инцидент произошел вечером 7 августа. Микроавтобус военкомата прибыл в село Соловичи для проверки и оповещения военнообязанных. Во время проверки документов один из военнообязанных попытался сбежать. На помощь мужчине пришли местные жители: в конфликт вмешался в том числе человек, представившийся сотрудникам военкомата старостой села. Как заявили в военкомате, местные жители разбили стекла в служебном транспорте военных, после чего заблокировали его при помощи грузовых автомобилей. Всего в нападении на сотрудников военкомата участвовало около 10 человек, которые несколько минут крушили автомобиль при помощи подручных средств.
Данных о пострадавших не приводится. В военкомате заявили о квалификации инцидента по статье об угрозе или применении насилия в отношении должностного лица, находящегося при исполнении служебных обязанностей, а также по статье о хулиганстве.
Как сотрудникам военкомата удалось покинуть Соловичи, в публикации не уточняется.
В начале августа украинские СМИ сообщили, что в Виннице вспыхнул протест против насильственной мобилизации и сотрудников военкоматов. Горожане пытались взять "штурмом" местный стадион, куда сотрудники военкомата согнали около сотни военнообязанных. Также о похожих "бунтах" против сотрудников военкомата сообщал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, жители Украины начали устраивать "бунты" против сотрудников военкоматов и "отбивать" мобилизованных.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться силовой мобилизации на фронт.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
