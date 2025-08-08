https://ria.ru/20250808/ukraina-2034183517.html

На западе Украины жители села разгромили транспорт сотрудников военкомата

Жители села Соловичи в Волынской области на западе Украины разгромили транспорт сотрудников военкомата, прибывший в населенный пункт для проведения мобилизации

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители села Соловичи в Волынской области на западе Украины разгромили транспорт сотрудников военкомата, прибывший в населенный пункт для проведения мобилизации, сообщили в пятницу в Волынском областном военкомате. "В Волынской области толпа напала на служебный транспорт ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Волынского областного военкомата социальной сети Facebook*. Как уточняется в публикации, инцидент произошел вечером 7 августа. Микроавтобус военкомата прибыл в село Соловичи для проверки и оповещения военнообязанных. Во время проверки документов один из военнообязанных попытался сбежать. На помощь мужчине пришли местные жители: в конфликт вмешался в том числе человек, представившийся сотрудникам военкомата старостой села. Как заявили в военкомате, местные жители разбили стекла в служебном транспорте военных, после чего заблокировали его при помощи грузовых автомобилей. Всего в нападении на сотрудников военкомата участвовало около 10 человек, которые несколько минут крушили автомобиль при помощи подручных средств. Данных о пострадавших не приводится. В военкомате заявили о квалификации инцидента по статье об угрозе или применении насилия в отношении должностного лица, находящегося при исполнении служебных обязанностей, а также по статье о хулиганстве. Как сотрудникам военкомата удалось покинуть Соловичи, в публикации не уточняется. В начале августа украинские СМИ сообщили, что в Виннице вспыхнул протест против насильственной мобилизации и сотрудников военкоматов. Горожане пытались взять "штурмом" местный стадион, куда сотрудники военкомата согнали около сотни военнообязанных. Также о похожих "бунтах" против сотрудников военкомата сообщал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, жители Украины начали устраивать "бунты" против сотрудников военкоматов и "отбивать" мобилизованных. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться силовой мобилизации на фронт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

