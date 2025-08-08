Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины жители села разгромили транспорт сотрудников военкомата - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034183517.html
На западе Украины жители села разгромили транспорт сотрудников военкомата
На западе Украины жители села разгромили транспорт сотрудников военкомата - РИА Новости, 08.08.2025
На западе Украины жители села разгромили транспорт сотрудников военкомата
Жители села Соловичи в Волынской области на западе Украины разгромили транспорт сотрудников военкомата, прибывший в населенный пункт для проведения мобилизации, РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T16:18:00+03:00
2025-08-08T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
волынская область
россия
сергей лебедев
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/57/1441235750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_724985194ebe746c5fc8781f9cd2ec71.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители села Соловичи в Волынской области на западе Украины разгромили транспорт сотрудников военкомата, прибывший в населенный пункт для проведения мобилизации, сообщили в пятницу в Волынском областном военкомате. "В Волынской области толпа напала на служебный транспорт ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Волынского областного военкомата социальной сети Facebook*. Как уточняется в публикации, инцидент произошел вечером 7 августа. Микроавтобус военкомата прибыл в село Соловичи для проверки и оповещения военнообязанных. Во время проверки документов один из военнообязанных попытался сбежать. На помощь мужчине пришли местные жители: в конфликт вмешался в том числе человек, представившийся сотрудникам военкомата старостой села. Как заявили в военкомате, местные жители разбили стекла в служебном транспорте военных, после чего заблокировали его при помощи грузовых автомобилей. Всего в нападении на сотрудников военкомата участвовало около 10 человек, которые несколько минут крушили автомобиль при помощи подручных средств. Данных о пострадавших не приводится. В военкомате заявили о квалификации инцидента по статье об угрозе или применении насилия в отношении должностного лица, находящегося при исполнении служебных обязанностей, а также по статье о хулиганстве. Как сотрудникам военкомата удалось покинуть Соловичи, в публикации не уточняется. В начале августа украинские СМИ сообщили, что в Виннице вспыхнул протест против насильственной мобилизации и сотрудников военкоматов. Горожане пытались взять "штурмом" местный стадион, куда сотрудники военкомата согнали около сотни военнообязанных. Также о похожих "бунтах" против сотрудников военкомата сообщал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, жители Украины начали устраивать "бунты" против сотрудников военкоматов и "отбивать" мобилизованных. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться силовой мобилизации на фронт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250807/ukraina-2034022784.html
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033518715.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033101943.html
украина
волынская область
россия
винница
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/57/1441235750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8139c58993dba930918b641b7c132dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, волынская область, россия, сергей лебедев, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины, винница
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Волынская область, Россия, Сергей Лебедев, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Винница
На западе Украины жители села разгромили транспорт сотрудников военкомата

Жители волынского села разгромили прибывший для мобилизации транспорт ТЦК

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители села Соловичи в Волынской области на западе Украины разгромили транспорт сотрудников военкомата, прибывший в населенный пункт для проведения мобилизации, сообщили в пятницу в Волынском областном военкомате.
Волынской области толпа напала на служебный транспорт ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Волынского областного военкомата социальной сети Facebook*.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Раде назвали украинские военкоматы "ручным гестапо" Зеленского
7 августа, 19:49
Как уточняется в публикации, инцидент произошел вечером 7 августа. Микроавтобус военкомата прибыл в село Соловичи для проверки и оповещения военнообязанных. Во время проверки документов один из военнообязанных попытался сбежать. На помощь мужчине пришли местные жители: в конфликт вмешался в том числе человек, представившийся сотрудникам военкомата старостой села. Как заявили в военкомате, местные жители разбили стекла в служебном транспорте военных, после чего заблокировали его при помощи грузовых автомобилей. Всего в нападении на сотрудников военкомата участвовало около 10 человек, которые несколько минут крушили автомобиль при помощи подручных средств.
Данных о пострадавших не приводится. В военкомате заявили о квалификации инцидента по статье об угрозе или применении насилия в отношении должностного лица, находящегося при исполнении служебных обязанностей, а также по статье о хулиганстве.
Как сотрудникам военкомата удалось покинуть Соловичи, в публикации не уточняется.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
"Начинается конец". В Раде предрекли Зеленскому страшную судьбу
5 августа, 16:51
В начале августа украинские СМИ сообщили, что в Виннице вспыхнул протест против насильственной мобилизации и сотрудников военкоматов. Горожане пытались взять "штурмом" местный стадион, куда сотрудники военкомата согнали около сотни военнообязанных. Также о похожих "бунтах" против сотрудников военкомата сообщал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, жители Украины начали устраивать "бунты" против сотрудников военкоматов и "отбивать" мобилизованных.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться силовой мобилизации на фронт.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
За что воевать? Украина взрывается изнутри
4 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВолынская областьРоссияСергей ЛебедевДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВинница
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала