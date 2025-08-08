https://ria.ru/20250808/ukraina-2034093638.html

Трамп может пойти на более существенные уступки по Украине, считают в США

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:367:2986:2047_1920x0_80_0_0_cab4ce7309151a5a239f5173156d77c9.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиным может пойти на "более существенные" уступки по украинскому конфликту, чем считалось ранее, сообщает онлайн-журнал американского аналитического центра Институт ответственного управления Куинси Responsible Statescraft. "Трамп, возможно, готовится пойти на более существенные уступки, чем предполагалось ранее. Это объясняет, почему Москва сочла "новые предложения США" приемлемыми после визита (спецпосланника президента США Стива - ред.) Уиткоффа", - говорится в публикации. Как отмечается, Трампу будет необходимо удовлетворить ключевые требования российской стороны, такие как официальное признание новых регионов РФ, предоставление гарантий нейтрального статуса Украины, исключая её членство в НАТО, и сокращение численности ВСУ. Согласно изданию, подобный поворот в политике Трампа может быть связан с провалом его угроз ввести пошлины против Индии и Китая. В частности, Китай, который сохраняет мощные рычаги давления, может принять ответные меры, ограничив экспорт в США редкоземельных металлов, которые имеют ключевое значение для промышленности и оборонного сектора Штатов. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.

