ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
2025-08-08T12:36:00+03:00
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов, связанным с ВПК Украины и ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Со 2 по 8 августа т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования, пункты управления, а также склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности, инфраструктура военного аэродрома, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
