https://ria.ru/20250808/udary-2034120562.html

ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 08.08.2025

ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов, связанным с ВПК Украины и ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T12:36:00+03:00

2025-08-08T12:36:00+03:00

2025-08-08T12:37:00+03:00

россия

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994870131_0:0:3517:1979_1920x0_80_0_0_166a3e3abae856fdd2eb7f24a5772e89.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов, связанным с ВПК Украины и ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Со 2 по 8 августа т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования, пункты управления, а также склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности, инфраструктура военного аэродрома, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины