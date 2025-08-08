Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье задержали подозреваемого в убийстве женщины
02:59 08.08.2025
В Приамурье задержали подозреваемого в убийстве женщины
В Приамурье задержали подозреваемого в убийстве женщины - РИА Новости, 08.08.2025
В Приамурье задержали подозреваемого в убийстве женщины
Тело изувеченной женщины обнаружили в посёлке Архара Амурской области, задержан подозреваемый в убийстве, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное... РИА Новости, 08.08.2025
происшествия
амурская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг – РИА Новости. Тело изувеченной женщины обнаружили в посёлке Архара Амурской области, задержан подозреваемый в убийстве, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК региона. По данным следствия, убийство произошло в понедельник на почве бытового конфликта: 52-летний житель Архары распивал спиртное со своей 55-летней соседкой, возник конфликт. Мужчина нанёс жертве множество ударов ножом, в том числе в области головы, туловища. Как рассказал источник РИА Новости в силовых ведомствах, у женщины отрезана грудь. Однако он не подтвердил распространяющиеся в соцсетях и СМИ сообщения о том, что у погибшей зашит рот, отрезаны уши и вырезаны внутренние органы. Спустя двое суток подозреваемый попытался избавиться от изувеченного тела погибшей. Он волоком тащил тело по улице в укромное место, чтобы спрятать его, но его заметили прохожие, в результате чего он бросил тело и скрылся, добавили в управлении. "Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области по факту обнаружения в поселке Архара трупа 55-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан по месту его жительства изъято орудие преступления, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, ведётся следствие.
амурская область
россия
происшествия, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Амурская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье задержали подозреваемого в убийстве женщины

В поселке Архара нашли тело женщины, подозреваемого в убийстве задержали

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг – РИА Новости. Тело изувеченной женщины обнаружили в посёлке Архара Амурской области, задержан подозреваемый в убийстве, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК региона.
По данным следствия, убийство произошло в понедельник на почве бытового конфликта: 52-летний житель Архары распивал спиртное со своей 55-летней соседкой, возник конфликт. Мужчина нанёс жертве множество ударов ножом, в том числе в области головы, туловища. Как рассказал источник РИА Новости в силовых ведомствах, у женщины отрезана грудь. Однако он не подтвердил распространяющиеся в соцсетях и СМИ сообщения о том, что у погибшей зашит рот, отрезаны уши и вырезаны внутренние органы.
Спустя двое суток подозреваемый попытался избавиться от изувеченного тела погибшей. Он волоком тащил тело по улице в укромное место, чтобы спрятать его, но его заметили прохожие, в результате чего он бросил тело и скрылся, добавили в управлении.
"Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области по факту обнаружения в поселке Архара трупа 55-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан по месту его жительства изъято орудие преступления, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, ведётся следствие.
ПроисшествияАмурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
