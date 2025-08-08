Рейтинг@Mail.ru
AP: более четырех тысяч человек в США должны эвакуироваться из-за пожара
11:05 08.08.2025
AP: более четырех тысяч человек в США должны эвакуироваться из-за пожара
AP: более четырех тысяч человек в США должны эвакуироваться из-за пожара - РИА Новости, 08.08.2025
AP: более четырех тысяч человек в США должны эвакуироваться из-за пожара
Более четырех тысяч человек должны немедленно эвакуироваться из-за нового лесного пожара "Каньон" на севере округа Лос-Анджелес в США, еще 12,5 тысячи получили... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более четырех тысяч человек должны немедленно эвакуироваться из-за нового лесного пожара "Каньон" на севере округа Лос-Анджелес в США, еще 12,5 тысячи получили предупреждение о возможной необходимости эвакуации, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пожарных. По данным агентства, пожар "Каньон" начался в четверг днем по местному времени. За пять часов его площадь охватила почти 600 гектаров. Согласно официальному сайту департамента лесного и противопожарного контроля штата Калифорния, на данный момент площадь пожара составляет почти две тысячи гектаров. "Представитель пожарной охраны округа Вентура Эндрю Дауд сказал, что в округе Лос-Анджелес приказ об обязательной эвакуации действует в отношении около 4,2 тысячи жителей и 1,4 тысячи строений, а еще 12,5 тысяч жителей предупреждены о возможной необходимости эвакуации", - говорится в сообщении. По словам Дауда, пожар возник в условиях жаркой и сухой погоды, в его тушении задействованы пожарные вертолеты.
AP: более четырех тысяч человек в США должны эвакуироваться из-за пожара

AP: более четырех тысяч человек должны эвакуироваться из-за пожара в Калифорнии

Лесной пожар в американском штате Калифорния
Лесной пожар в американском штате Калифорния - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Noah Berger
Лесной пожар в американском штате Калифорния. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более четырех тысяч человек должны немедленно эвакуироваться из-за нового лесного пожара "Каньон" на севере округа Лос-Анджелес в США, еще 12,5 тысячи получили предупреждение о возможной необходимости эвакуации, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пожарных.
По данным агентства, пожар "Каньон" начался в четверг днем по местному времени. За пять часов его площадь охватила почти 600 гектаров. Согласно официальному сайту департамента лесного и противопожарного контроля штата Калифорния, на данный момент площадь пожара составляет почти две тысячи гектаров.
"Представитель пожарной охраны округа Вентура Эндрю Дауд сказал, что в округе Лос-Анджелес приказ об обязательной эвакуации действует в отношении около 4,2 тысячи жителей и 1,4 тысячи строений, а еще 12,5 тысяч жителей предупреждены о возможной необходимости эвакуации", - говорится в сообщении.
По словам Дауда, пожар возник в условиях жаркой и сухой погоды, в его тушении задействованы пожарные вертолеты.
