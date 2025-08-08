https://ria.ru/20250808/tysjachi-2034096635.html

AP: более четырех тысяч человек в США должны эвакуироваться из-за пожара

AP: более четырех тысяч человек в США должны эвакуироваться из-за пожара - РИА Новости, 08.08.2025

AP: более четырех тысяч человек в США должны эвакуироваться из-за пожара

Более четырех тысяч человек должны немедленно эвакуироваться из-за нового лесного пожара "Каньон" на севере округа Лос-Анджелес в США, еще 12,5 тысячи получили... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T11:05:00+03:00

2025-08-08T11:05:00+03:00

2025-08-08T11:06:00+03:00

в мире

лос-анджелес

сша

калифорния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577025190_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_61d1767dd669dbbf7d0845f494d2e23d.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более четырех тысяч человек должны немедленно эвакуироваться из-за нового лесного пожара "Каньон" на севере округа Лос-Анджелес в США, еще 12,5 тысячи получили предупреждение о возможной необходимости эвакуации, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пожарных. По данным агентства, пожар "Каньон" начался в четверг днем по местному времени. За пять часов его площадь охватила почти 600 гектаров. Согласно официальному сайту департамента лесного и противопожарного контроля штата Калифорния, на данный момент площадь пожара составляет почти две тысячи гектаров. "Представитель пожарной охраны округа Вентура Эндрю Дауд сказал, что в округе Лос-Анджелес приказ об обязательной эвакуации действует в отношении около 4,2 тысячи жителей и 1,4 тысячи строений, а еще 12,5 тысяч жителей предупреждены о возможной необходимости эвакуации", - говорится в сообщении. По словам Дауда, пожар возник в условиях жаркой и сухой погоды, в его тушении задействованы пожарные вертолеты.

https://ria.ru/20250323/disney-2006736430.html

https://ria.ru/20250201/ssha-1996814644.html

лос-анджелес

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, сша, калифорния