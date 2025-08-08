Рейтинг@Mail.ru
Транзит судов через пролив Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара - РИА Новости, 08.08.2025
16:29 08.08.2025
Транзит судов через пролив Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара
Транзит судов через пролив Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара - РИА Новости, 08.08.2025
Транзит судов через пролив Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара
Транзит судов через пролив Дарданеллы осуществляется лишь в одну сторону из-за лесного пожара, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны... РИА Новости, 08.08.2025
в мире
дарданеллы
турция
чанаккале (провинция)
СТАМБУЛ, 8 авг - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы осуществляется лишь в одну сторону из-за лесного пожара, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны Турции. Огонь вспыхнул на сельскохозяйственных полях в районе деревни Сарыджаэли провинции Чанаккале и вскоре перекинулся на лес, огонь тушат в том числе с воздуха. "Из-за лесного пожара транзит судов в Дарданеллах с севера на юг приостановлен", - сообщили в ведомстве. Губернатор провинции Омер Тораман сообщил в соцсети X, что из-за быстрого распространения огня благодаря ветру эвакуированы жители села Куле, а также дом престарелых в Сарыджаэли. Огонь подступил к местной больнице, его тушат восемь самолетов, четыре вертолета и почти 300 человек.
дарданеллы
турция
чанаккале (провинция)
в мире, дарданеллы, турция, чанаккале (провинция)
В мире, Дарданеллы, Турция, Чанаккале (провинция)
Транзит судов через пролив Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара

Транзит судов через пролив Дарданеллы ограничили в одну сторону из-за пожара

© AP Photo / Mehmet GuzelСудно береговой охраны в Турции
Судно береговой охраны в Турции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Mehmet Guzel
Судно береговой охраны в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 авг - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы осуществляется лишь в одну сторону из-за лесного пожара, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны Турции.
Огонь вспыхнул на сельскохозяйственных полях в районе деревни Сарыджаэли провинции Чанаккале и вскоре перекинулся на лес, огонь тушат в том числе с воздуха.
"Из-за лесного пожара транзит судов в Дарданеллах с севера на юг приостановлен", - сообщили в ведомстве.
Губернатор провинции Омер Тораман сообщил в соцсети X, что из-за быстрого распространения огня благодаря ветру эвакуированы жители села Куле, а также дом престарелых в Сарыджаэли. Огонь подступил к местной больнице, его тушат восемь самолетов, четыре вертолета и почти 300 человек.
 
