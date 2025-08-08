https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034188118.html

Транзит судов через пролив Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара

Транзит судов через пролив Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара - РИА Новости, 08.08.2025

Транзит судов через пролив Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара

Транзит судов через пролив Дарданеллы осуществляется лишь в одну сторону из-за лесного пожара, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T16:29:00+03:00

2025-08-08T16:29:00+03:00

2025-08-08T16:29:00+03:00

в мире

дарданеллы

турция

чанаккале (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593402410_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_1da5929628f04bc4f570f60fc0ccee81.jpg

СТАМБУЛ, 8 авг - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы осуществляется лишь в одну сторону из-за лесного пожара, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны Турции. Огонь вспыхнул на сельскохозяйственных полях в районе деревни Сарыджаэли провинции Чанаккале и вскоре перекинулся на лес, огонь тушат в том числе с воздуха. "Из-за лесного пожара транзит судов в Дарданеллах с севера на юг приостановлен", - сообщили в ведомстве. Губернатор провинции Омер Тораман сообщил в соцсети X, что из-за быстрого распространения огня благодаря ветру эвакуированы жители села Куле, а также дом престарелых в Сарыджаэли. Огонь подступил к местной больнице, его тушат восемь самолетов, четыре вертолета и почти 300 человек.

дарданеллы

турция

чанаккале (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дарданеллы, турция, чанаккале (провинция)