Транзит судов через пролив Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара
Транзит судов через пролив Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара - РИА Новости, 08.08.2025
Транзит судов через пролив Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара
Транзит судов через пролив Дарданеллы осуществляется лишь в одну сторону из-за лесного пожара, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T16:29:00+03:00
2025-08-08T16:29:00+03:00
2025-08-08T16:29:00+03:00
СТАМБУЛ, 8 авг - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы осуществляется лишь в одну сторону из-за лесного пожара, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны Турции. Огонь вспыхнул на сельскохозяйственных полях в районе деревни Сарыджаэли провинции Чанаккале и вскоре перекинулся на лес, огонь тушат в том числе с воздуха. "Из-за лесного пожара транзит судов в Дарданеллах с севера на юг приостановлен", - сообщили в ведомстве. Губернатор провинции Омер Тораман сообщил в соцсети X, что из-за быстрого распространения огня благодаря ветру эвакуированы жители села Куле, а также дом престарелых в Сарыджаэли. Огонь подступил к местной больнице, его тушат восемь самолетов, четыре вертолета и почти 300 человек.
