Российские экспортеры готовятся к первому сборному грузу в Турцию - РИА Новости, 08.08.2025
13:20 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034130476.html
Российские экспортеры готовятся к первому сборному грузу в Турцию
Российские экспортеры готовятся к первому сборному грузу в Турцию - РИА Новости, 08.08.2025
Российские экспортеры готовятся к первому сборному грузу в Турцию
Оператор российского национального павильона Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) в Турции запускает первый сборный груз российской продукции для... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T13:20:00+03:00
2025-08-08T13:20:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
турция
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Оператор российского национального павильона Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) в Турции запускает первый сборный груз российской продукции для магазина "Сделано в России" в Анталии, сообщает центр."В отгрузку войдут более 50 наименований товаров от девяти поставщиков, включая закуски из морепродуктов, соусы, чипсы, напитки и сладости", - говорится в сообщении.Сборный груз при поддержке РЭЦ дает экспортерам такие преимущества, как снижение логистических затрат за счет объединения поставок, быстрый выход на рынок с минимальными вложениями и минимизация рисков благодаря небольшим объемам отгрузки и централизованной поддержке.Кроме того, для участников поддержки РЭЦ предполагается участие в престижных проектах, включая брендированные полки в турецких сетях.Сейчас товары уже проходят регистрацию в министерстве сельского хозяйства Турции. Этот проект станет важным шагом к продвижению российских брендов в ключевых торговых точках страны.Российский экспортный центр реализует программу российских национальных демонстрационно–дегустационных павильонов за рубежом. Уже более 160 компаний и 2,8 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию в павильоне, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.
турция
экономика, российский экспортный центр (рэц), турция
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Турция
Российские экспортеры готовятся к первому сборному грузу в Турцию

Экспортеры из РФ готовятся к первому сборному грузу в Турцию при поддержке РЭЦ

© РИА Новости / Павел Бедняков
Флаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Оператор российского национального павильона Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) в Турции запускает первый сборный груз российской продукции для магазина "Сделано в России" в Анталии, сообщает центр.
"В отгрузку войдут более 50 наименований товаров от девяти поставщиков, включая закуски из морепродуктов, соусы, чипсы, напитки и сладости", - говорится в сообщении.
Сборный груз при поддержке РЭЦ дает экспортерам такие преимущества, как снижение логистических затрат за счет объединения поставок, быстрый выход на рынок с минимальными вложениями и минимизация рисков благодаря небольшим объемам отгрузки и централизованной поддержке.
Кроме того, для участников поддержки РЭЦ предполагается участие в престижных проектах, включая брендированные полки в турецких сетях.
Сейчас товары уже проходят регистрацию в министерстве сельского хозяйства Турции. Этот проект станет важным шагом к продвижению российских брендов в ключевых торговых точках страны.
Российский экспортный центр реализует программу российских национальных демонстрационно–дегустационных павильонов за рубежом. Уже более 160 компаний и 2,8 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию в павильоне, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.
РЭЦ внедряет Цифровой стандарт для ускорения экспортных процедур в регионах
