Российские экспортеры готовятся к первому сборному грузу в Турцию

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Оператор российского национального павильона Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) в Турции запускает первый сборный груз российской продукции для магазина "Сделано в России" в Анталии, сообщает центр."В отгрузку войдут более 50 наименований товаров от девяти поставщиков, включая закуски из морепродуктов, соусы, чипсы, напитки и сладости", - говорится в сообщении.Сборный груз при поддержке РЭЦ дает экспортерам такие преимущества, как снижение логистических затрат за счет объединения поставок, быстрый выход на рынок с минимальными вложениями и минимизация рисков благодаря небольшим объемам отгрузки и централизованной поддержке.Кроме того, для участников поддержки РЭЦ предполагается участие в престижных проектах, включая брендированные полки в турецких сетях.Сейчас товары уже проходят регистрацию в министерстве сельского хозяйства Турции. Этот проект станет важным шагом к продвижению российских брендов в ключевых торговых точках страны.Российский экспортный центр реализует программу российских национальных демонстрационно–дегустационных павильонов за рубежом. Уже более 160 компаний и 2,8 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию в павильоне, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.

