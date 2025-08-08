В Киеве и еще восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена в пятницу в Киеве и Киевской области, а также семи регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса на 17.20 мск, тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
