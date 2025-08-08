https://ria.ru/20250808/trevoga-2034057499.html

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.08.2025

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2025

безопасность

ивановская область

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении регионального правительства.

ивановская область

