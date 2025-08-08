https://ria.ru/20250808/trevoga-2034052194.html
В Херсонской области отменили опасность атаки БПЛА
2025-08-08T02:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Отбой опасности по БПЛА, Херсонская область", - написал он. Об опасности атаки БПЛА Сальдо сообщал накануне - около 0.00 мск пятницы.
херсонская область
