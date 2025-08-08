Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
02:46 08.08.2025
В Херсонской области отменили опасность атаки БПЛА
В Херсонской области отменили опасность атаки БПЛА
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Отбой опасности по БПЛА, Херсонская область", - написал он. Об опасности атаки БПЛА Сальдо сообщал накануне - около 0.00 мск пятницы.
безопасность, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Отбой опасности по БПЛА, Херсонская область", - написал он.
Об опасности атаки БПЛА Сальдо сообщал накануне - около 0.00 мск пятницы.
Глава Курской области Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
20 октября 2024, 05:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
